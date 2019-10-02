Сонячна станція на місці звалища: чим вражає найпрогресивніша українська громада на Хмельниччині

Дунаївці – містечко на Хмельниччині – стало центром однієї з перших і, як засвідчує досвід, найпрогресивніших українських громад. Їм вдається не тільки ефективно об'єднувати одне місто і аж 50 сіл, а й постійно розвиватися в економічній та соціальній сферах.

Що відомо про Дунаєвецьку об’єднану громаду

Громада і справді об'єднує 50 сіл і одне місто.

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Населення – 37 тисяч осіб.



Склад громади

"Громада непроста, громада складна, тому що об'єдналося навколо міста районного значення 50 сіл, і більше половини з них були дотаційними", – розповіла Дунаєвецька міська голова Веліна Заяць.



Голова громади

Діалог із мешканцями кожного із сіл у громаді ведеться через старост.

Кожен староста є членом виконавчого комітету, бере участь у засіданнях сесій – тобто він знає, що робиться у громаді. Якщо не робиться сьогодні в їхньому населеному пункті, то люди мають зрозуміти, що все разом робити неможливо, і зусилля спрямовані десь в іншому місці,

– пояснила основи комунікації голова громади Веліна Заяць.

Бюджет громади

Бюджет громади 2019 року становить 260,7 мільйона гривень, половину цієї суми громада заробляє самостійно.



Бюджет громади

За словами голови, головне – що громада має ще багато резервів для розвитку.

Тому що ми розуміємо, що ще є тіньова зайнятість, ще не всі землі обліковані, і вони не працюють сьогодні на громаду,

– наголосила Веліна Заяць.

Як заробляє громада

У тому, що заробляти можна навіть на вчорашніх пустирях, у громаді вже переконалися. До 2016 року на цьому місці був пустир і звалище.



У громаді заробляють на сонячній енергії

Містечко завжди славилося вмінням заробляти. Зараз бізнес став сучаснішим – наприклад, сонячні електростанції.

Але взяли землю, почали трохи прибирати, побудували станцію і тепер заробляємо на тому гроші,

– розповів енергетик ТОВ "Енергосервіс Дунаївці" Сергій Гурний.



Енергетик ТОВ "Енергосервіс Дунаївці" Сергій Гурний

Будували станцію у три етапи, зараз вона займає 30 гектарів землі, на яких встановили 18 тисяч модулів. Схема проста і вигідна усім. Інвестор заробляє на сонячній енергії, а громада – на податках і орендній платі за землю. А на додачу – має офіційні робочі місця для своїх мешканців.



Схема заробітку на сонячні енергетиці

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Всі мають право стати членом громади

Рівна участь усіх мешканців – обов'язково передбачена у Стратегії розвитку Дунаєвецької громади. Для цього існує і Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Ластівка". Його відвідують діти від 2 до 18 років.



Голова реабілітаційного центру

"Ластівка" – комунальна установа, яка працює з 2003 року і фінансується з місцевого бюджету. На рік – це більше мільйона гривень.



Фінансування "Ластівки"

У центрі використовують сучасне обладнання і практикують міжнародні методики роботи з дітьми. Наприклад, сенсорна кімната – для розвитку кольоросприйняття, звукосприйняття і тактильного сприйняття.



Вхід у сенсорну кімнату

Діти отримують різні послуги з реабілітації і професійної орієнтації. Наприклад, вчаться робити блокноти чи сувеніри. Вміння, яке в дорослому житті допоможе заробляти на себе і бути повноправним членом громади.



Заняття в реабілітаційному центрі

Більше – дивіться у відео програми.