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      Сонячна станція на місці звалища: чим вражає найпрогресивніша українська громада на Хмельниччині

      Пліч-о-пліч 285 Читать новость на русском

      Дунаївці – містечко на Хмельниччині – стало центром однієї з перших і, як засвідчує досвід, найпрогресивніших українських громад. Їм вдається не тільки ефективно об'єднувати одне місто і аж 50 сіл, а й постійно розвиватися в економічній та соціальній сферах.

      Що відомо про Дунаєвецьку об’єднану громаду

      Громада і справді об'єднує 50 сіл і одне місто.

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      Населення – 37 тисяч осіб.


      Склад громади

      "Громада непроста, громада складна, тому що об'єдналося навколо міста районного значення 50 сіл, і більше половини з них були дотаційними", – розповіла Дунаєвецька міська голова Веліна Заяць.


      Голова громади

      Діалог із мешканцями кожного із сіл у громаді ведеться через старост.

      Кожен староста є членом виконавчого комітету, бере участь у засіданнях сесій – тобто він знає, що робиться у громаді. Якщо не робиться сьогодні в їхньому населеному пункті, то люди мають зрозуміти, що все разом робити неможливо, і зусилля спрямовані десь в іншому місці,
      – пояснила основи комунікації голова громади Веліна Заяць.

      Бюджет громади

      Бюджет громади 2019 року становить 260,7 мільйона гривень, половину цієї суми громада заробляє самостійно.


      Бюджет громади

      За словами голови, головне – що громада має ще багато резервів для розвитку.

      Тому що ми розуміємо, що ще є тіньова зайнятість, ще не всі землі обліковані, і вони не працюють сьогодні на громаду,
      – наголосила Веліна Заяць.

      Як заробляє громада

      У тому, що заробляти можна навіть на вчорашніх пустирях, у громаді вже переконалися. До 2016 року на цьому місці був пустир і звалище.


      У громаді заробляють на сонячній енергії

      Містечко завжди славилося вмінням заробляти. Зараз бізнес став сучаснішим – наприклад, сонячні електростанції.

      Але взяли землю, почали трохи прибирати, побудували станцію і тепер заробляємо на тому гроші,
      – розповів енергетик ТОВ "Енергосервіс Дунаївці" Сергій Гурний.


      Енергетик ТОВ "Енергосервіс Дунаївці" Сергій Гурний

      Будували станцію у три етапи, зараз вона займає 30 гектарів землі, на яких встановили 18 тисяч модулів. Схема проста і вигідна усім. Інвестор заробляє на сонячній енергії, а громада – на податках і орендній платі за землю. А на додачу – має офіційні робочі місця для своїх мешканців.


      Схема заробітку на сонячні енергетиці

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      Всі мають право стати членом громади

      Рівна участь усіх мешканців – обов'язково передбачена у Стратегії розвитку Дунаєвецької громади. Для цього існує і Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Ластівка". Його відвідують діти від 2 до 18 років.


      Голова реабілітаційного центру

      "Ластівка" – комунальна установа, яка працює з 2003 року і фінансується з місцевого бюджету. На рік – це більше мільйона гривень. 


      Фінансування "Ластівки"

      У центрі використовують сучасне обладнання і практикують міжнародні методики роботи з дітьми. Наприклад, сенсорна кімната – для розвитку кольоросприйняття, звукосприйняття і тактильного сприйняття.


      Вхід у сенсорну кімнату

      Діти отримують різні послуги з реабілітації і професійної орієнтації. Наприклад, вчаться робити блокноти чи сувеніри. Вміння, яке в дорослому житті допоможе заробляти на себе і бути повноправним членом громади. 


      Заняття в реабілітаційному центрі

      Більше – дивіться у відео програми.

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      Теги: Новини України Пліч-о-пліч Новини Хмельницького Сонячна енергетика Міністерство розвитку громад та територій
      Джерело: 24 канал
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