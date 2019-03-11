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      Забор, который украсит ваш двор: как сделать его надежным и более долговечным

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      Как защитить забор от коррозии и сделать надежным - советы
      Как защитить металлическое ограждение от коррозии

      Каждый владелец хочет защитить свой двор от нежелательных гостей и очертить территорию, которая является его собственностью. Часто ограждения выполняют и другую функцию – не дают домашним животным или малым детям "выбраться на волю" или и попасть на дорогу под колеса машин.

      Однако крепкие заборы и ворота, какими бы долговечными они не были, требуют ухода за ними, чтобы служить дольше и радовать глаз как владельца, так и простых прохожих.

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      Одним из видов ограждений являются кованые заборы. Далеко не всем нравится жить за глухим кирпичным забором, который затеняет участок. Выход – кованые заборы, которые не закрывают владельца от мира глухой стеной, однако дают возможность защитить личное пространство.

      Часто для ограждения территории используют заборы из профилированного листа. Такие заборы служат долго, однако стоит помнить – если краска начала отслаиваться от покрытия, необходимо подкрасить забор, иначе он начнет ржаветь.

      Другим бюджетным вариантом является сетка Рабица, названная в честь немецкого каменщика XIX века. Ее часто используют для ограждения садовых участков, вольеров для животных или спортивных площадок.

      Конечно, металл является достаточно прочным материалом, однако если вы хотите, чтобы он прослужил максимально долго и не терял своего эстетического вида, за ним нужно правильно ухаживать. Влияние воды, особенно с кислой реакцией, и перепады температур могут привести к образованию коррозии.

      Чтобы металлические элементы более долгий промежуток времени выглядели привлекательно и надежно служили, необходимо периодически их красить.

      Отличным материалом для защиты на долгие годы станет продукт Direkt auf Rost, который гарантирует до 10 лет надежной защиты металла от атмосферных воздействий и непогоды. Альтернативным вариантом защиты вашего ограждения может стать более бюджетный материал Stop-Rost. Это антикоррозионная эмаль, усиленная полиуретаном, которая также создаст прочное, эластичное и ударопрочное покрытие.

      Идеальным временем для ремонта металлического забора является весна-лето, когда воздух прогревается до 10-25 градусов тепла.

      Вот несколько советов, как самому быстро и без проблем продлить жизнь вашей ограды.

      1) Очистите металлическую поверхность с помощью проволочной щетки и наждачной бумаги от ржавчины и старой краски.

      2) Подготовленную поверхность нужно обезжирить (например, моющим средством), высушить и обеспылить.

      3) После этого на металлическую поверхность нужно сначала нанести грунтовку, которая защитит от коррозии, а после этого – эмаль, которая даст эстетическую привлекательность. Перед покраской ее нужно тщательно перемешать.

      4) Для продолжительного эффекта нанесите несколько слоев краски – в соответствии с рекомендациями производителя. Как правило, рекомендуется нанести 2-3 тонких слоя.

      Поэтому, соблюдая эти простые правила, вы получите желаемый результат, а ваше ограждение будет долго радовать глаз и поражать своей прочностью.

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      Теги: Новости Украины Идеи для дома Декор и дом Новости недвижимости
      Источник: 24 Канал
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