Огорожа, яка прикрасить ваш двір: як зробити її надійною і більш довговічною

Кожен власник хоче захистити свій двір від небажаних гостей та окреслити територію, яка є його власністю. Часто огорожі виконують й іншу функцію – не дають домашнім улюбленцям або малим дітям "вибратись на волю" або й потрапити на дорогу під колеса машин.

Однак міцні паркани та ворота, якими б довговічними вони не були, потребують догляду за ними, аби служити якнайдовше і милувати око як власника, так і простих перехожих.

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Одним з видів огорож є ковані паркани. Далеко не всім подобається жити за глухим цегляним муром, яка затінює ділянку. Вихід – ковані забори, які не закривають власника від світу глухою стіною, однак дають можливість захистити особистий простір.

Часто для огородження території використовують паркани з профільованого листа. Такі паркани служать довго, однак варто пам'ятати – якщо фарба почала відшаровуватися від покриття, необхідно підфарбувати паркан, інакше він почне іржавіти.

Іншим, бюджетним варіантом, є сітка Рабіца, названа на честь німецького каменяра ХІХ століття. ЇЇ часто використовують для огородження садових ділянок, вольєрів для тварин або спортивних майданчиків.

Звісно, метал є досить міцним матеріалом, однак якщо ви хочете, аби він прослужив максимально довго та не втрачав свого естетичного вигляду, за ним потрібно правильно доглядати. Вплив води, особливо з кислою реакцією, та перепади температур можуть призвести до утворення корозії.

Щоб металеві елементи довший проміжок часу виглядали привабливо та надійно служили, необхідно періодично їх фарбувати.

Чудовим матеріалом для захисту на довгі роки стане продукт Direkt auf Rost, який гарантує до 10 років надійного захисту для металу від атмосферних впливів та непогоди. Альтернативним варіантом захисту вашої огорожі може стати більш бюджетний матеріал Stop-Rost. Це антикорозійна емаль, підсилена поліуретаном, яка також створить міцне, еластичне та ударостійке покриття.

Ідеальним часом для ремонту металевого паркану є весна-літо, коли повітря прогрівається до 10-25 градусів тепла.

Ось кілька порад, як самому швидко та без проблем продовжити вік вашій огорожі.

1) Очистіть металеву поверхню за допомогою дротяної щітки та наждачного паперу від іржі та старої фарби.

2) Підготовлену поверхню потрібно знежирити (наприклад, миючим засобом), висушити та знепилити.

3) Після цього на металеву поверхню потрібно спочатку нанести ґрунтовку яка захистить від корозії, а після цього – емаль, яка надасть естетичної привабливості. Перед фарбуванням її потрібно ретельно перемішати.

4) Для тривалого ефекту нанесіть кілька шарів фарби – у відповідності з рекомендаціями виробника. Як правило, рекомендується нанести 2-3 тонких шари.

Отож, дотримуючись цих простих правил, ви отримаєте бажаний результат, а ваша огорожа довго милуватиме око і вражатиме своєю міцністю.