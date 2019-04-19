Как Зеленский будет внедрять свою программу?

У Зеленского неплохая предвыборная программа, в которой есть много новационных вещей. Но их нужно осознать и за них необходимо отвечать.

Об этом 24 каналу рассказал глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний.

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Что касается содержания своей программы, Зеленскому при условии победы придется отвечать перед журналистами, общественностью – и не в стиле дебатов. Вопросы никуда не исчезнут. В его программе многие положения не могут быть воплощены только полномочиями президента,

– отмечает Олесь Доний.

К примеру, отмечает специалист, Зеленский предлагает судебную реформу – выбирать судей гражданами, а не так, как сейчас – их утверждает президент. Такую реформу, отмечает Доний, в парламенте должно поддержать конституционное большинство – 300+1 депутат. Это нельзя провести конституционным указом. Зеленскому надо показать свои возможности для реализации такой реформы. То есть нужно заботиться о проведении парламентских выборов, создании большинства в Верховной Раде и влиянии на конституционное большинство. И так по каждому из вопросов.

Каковы результаты первого тура выборов президента Украины? Центральная избирательная комиссия завершила обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года, подсчитав 100% голосов избирателей. Лидирует Владимир Зеленский с показателем в 30,24%. У Петра Порошенко – 15,95%. Явка составила 62,72% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля.

Основные моменты из интервью Зеленского