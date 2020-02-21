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      Как Зеленский следил за ситуацией в Новых Санжарах

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский очень лично воспринимал то, что происходило в Новых Санжарах на Полтавщине из-за размещения там эвакуированных из китайского Уханя. В то же время он был готов к любым провокациям.

      Об этом рассказала пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель в эфире телеканала "1+1". По ее словам, события в Новых Санжарах в Офисе Президента воспринимают как тест на человечность.

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      "Очень трудно представить, что обычные рядовые украинцы брали камни и бросали в автобусы, где ехали наши граждане. Такие же люди, как каждый из нас, это была фактически молодежь: студенты, дети", – отметила она.

      По словам Мендель, президент Владимир Зеленский переживал это очень лично, поскольку для него такие вещи важны.

      Он абсолютно весь день посвятил этой ситуации. Он пытался сделать все, точнее он не пытался, он действительно сделал все потому, что он посвятил весь день тому, чтобы и правительство хорошо коммуницировало, и все службы сработали,
      – отметила она.

      Мендель добавила, президент фактически был готов к тому, что могут быть какие-то нюансы. К этому, в частности, готовились в Офисе Президента. Так, пресс-секретарь украинского лидера напомнила, недавно во время брифинга президент намекнул на то, что могут быть какие-то политические силы привязаны к протестам из-за возвращения украинцев из Уханя.

      "Впоследствии он подчеркивал: раньше старые политики делили украинцев на правильных и неправильных, но эта эпоха закончилась", – подытожила Мендель.

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      Что известно о протестах в Новых Санжарах: кратко

      • Когда жители Новых Санжар узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в их поселок, то еще вечером 19 февраля устроили массовые протесты и блокирование дорог. Протесты продолжались до вечера 20 февраля.
      • Из-за ухудшения ситуации на место съехались полиция и Нацгвардия с бронетехникой.
      • Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями.
      • Вечером силовики оттеснили людей от дороги, чтобы сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными.
      • Местные бросали камнями в автобусы с возгласами: "Позор". Эвакуированные в ответ показывали сердца.
      • В конце концов, все автобусы заехали в медцентр, а эвакуированные люди там разместились.
      • В результате столкновений в целом пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
      • Полиция задержала 24 человек и открыла 2 дела по факту массовых беспорядков. Задержанным грозит до 8 лет заключения.
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новые Санжары Протесты Президент Украины Владимир Зеленский Юлия Мендель
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