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      Як Зеленський стежив за ситуацією в Нових Санжарах

      -
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський дуже особистісно сприймав те, що відбувалося у Нових Санжарах на Полтавщині через розміщення там евакуйованих із китайського Уханя. Водночас він був готовим до будь-яких провокацій.

      Про це розповіла речниця українського президента Юлія Мендель у ефірі телеканалу "1+1". За її словами, події у Нових Санжарах у Офісі Президента сприймають як тест на людяність.

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      "Дуже важко уявити, що звичайні пересічні українці брали каміння та кидали в автобуси, де їхали наші громадяни. Такі самі люди, як кожен з нас, це була фактично молодь: студенти, діти", – зауважила вона.

      За словами Мендель, президент Володимир Зеленський переживав це дуже особистісно, оскільки для нього такі речі є важливими.

      Він абсолютно весь день присвятив цій ситуації. Він намагався зробити все, точніше він не намагався, він справді зробив усе тому, що він присвятив весь день тому, щоб і уряд добре комунікував, і всі служби спрацювали,
      – зазначила вона.

      Мендель додала, президент фактично був готовим до того, що можуть бути якісь нюанси. До цього, зокрема, готувалися в Офісі Президента. Так, речниця українського лідера нагадала, нещодавно під час брифінгу президент натякнув на те, що можуть бути якісь політичні сили до прив’язаними до протестів через повернення українців із Уханя.

      "Згодом він підкреслював: раніше старі політики ділили українців на правильних і неправильних, але ця епоха закінчилася", – підсумувала Мендель.

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      Що відомо про протести в Нових Санжарах: коротко

      • Коли жителі Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнє селище, то ще ввечері 19 лютого влаштували масові протести та блокування доріг. Протести тривали до вечора 20 лютого.
      • Через погіршення ситуації на місце з'їхалися поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.
      • Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями.
      • Ввечері силовики відтіснили людей від дороги, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими.
      • Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували серця.
      • Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру, а евакуйовані люди там розмістилися.
      • Внаслідок сутичок загалом постраждали 9 правоохоронців і 1 цивільний.
      • Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Президент України Протести Володимир Зеленський Юлія Мендель Нові Санжари Новини політики Новини України
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