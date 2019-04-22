Значительная часть активного общества осталась в меньшинстве, – эксперт о победе Зеленского

После победы в президентских выборах в Украине перед Владимиром Зеленским появится немало вызовов. В частности важно объединить украинцев не только географически, но и вертикально. Ведь значительная часть активного общества не поддержала его и осталась в меньшинстве.

Об этом в прямом эфире рассказал общественный деятель и соучредитель гражданской платформы "Новая Страна" Валерий Пекар.

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О настроениях в обществе

По его словам, градус ненависти с обеих сторон на этих выборах был достаточно высоким. Это можно объяснить применением соответствующих кремлевских "методичек". Такое было и на президентских выборах в США и на референдуме относительно выхода Великобритании из ЕС. Однако, так или иначе, мы сами виноваты, что допустили такое.

Поэтому призываю всех наших зрителей принять выбор украинского народа, даже если он не нравится. А также простить всем своим друзьям и родным и самым попросить прощения. Каждый из нас должен сделать это самостоятельно, здесь Зеленский не поможет,

– пояснил Пекарь.

Он также отметил, что Зеленский, по словам части украинцев, уже "сшил" страну. Однако сделал он это географически, горизонтально: он победил почти во всех регионах.

Но он расколол его вертикально на две большие фракции. Значительная часть активного общества осталась в меньшинстве,

– отметил общественный деятель.

Отметим, что сам Валерий Пекар не голосовал за Зеленского.

Какие шаги должен осуществить Зеленский

"Ему надо наконец показать команду. Не экспертов и советников, а именно людей, которые будут принимать решения на ключевых должностях. Открыть этот черный ящик, чтобы мы увидели, что там действительно нет монстров. Ведь отсутствие информации может многое породить", – отметил Пекарь. И добавил, что Зеленскому также нужно объявить свою стратегию и планы развития страны.

Вся его кампания строилась на критике прошлого, недостатках каденции Порошенко, на проколах президентской команды. Теперь надо о будущем: показать людям его картинку и не бояться, что часть избирателей развернется и уйдет,

– заверил общественный деятель.

Пекарь также объяснил, почему Зеленский уклонялся от журналистов, от встречи с общественными организациями и от дебатов по существу: его команда боялась, что высказывания четких позиций отвернет каких-то избирателей.

Ведь все они голосовали за очень разные вещи – кто-то за экономическую свободу, кто на большую социальную защиту. Для кого-то он был проевропейским политиком, а для кого-то – пророссийским. Для кого-то должен обеспечить верховенство права, а для кого-то, наоборот, быстро всех посадить за решетку, отметил эксперт.

По мнению Пекаря, важно также продемонстрировать свою позицию Западу, то есть иностранным правительствам и международным организациям, на поддержке которых сегодня держится Украина в военном и финансовом планах.

Если постоянно бояться потерять часть избирателей, можно потерять всех избирателей. Нельзя быть хорошим для всех,

– подчеркнул он.

"Все забросали Порошенко, что у него – монологическая коммуникация, он говорит с народом высокопарно, красиво и мало слышит украинцев. То же самое делал кандидат Зеленский, он разговаривал видеороликами. Здесь и угроза: во многих странах, где победили такие несистемные кандидаты , после выборов они продолжили делать то же, что и до них", – подытожил соучредитель гражданской платформы "Новая Страна".



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