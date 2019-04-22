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      Значительная часть активного общества осталась в меньшинстве, – эксперт о победе Зеленского

      168 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      После победы в президентских выборах в Украине перед Владимиром Зеленским появится немало вызовов. В частности важно объединить украинцев не только географически, но и вертикально. Ведь значительная часть активного общества не поддержала его и осталась в меньшинстве.

      Об этом в прямом эфире рассказал общественный деятель и соучредитель гражданской платформы "Новая Страна" Валерий Пекар.

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      О настроениях в обществе

      По его словам, градус ненависти с обеих сторон на этих выборах был достаточно высоким. Это можно объяснить применением соответствующих кремлевских "методичек". Такое было и на президентских выборах в США и на референдуме относительно выхода Великобритании из ЕС. Однако, так или иначе, мы сами виноваты, что допустили такое.

      Поэтому призываю всех наших зрителей принять выбор украинского народа, даже если он не нравится. А также простить всем своим друзьям и родным и самым попросить прощения. Каждый из нас должен сделать это самостоятельно, здесь Зеленский не поможет,
      – пояснил Пекарь.

      Он также отметил, что Зеленский, по словам части украинцев, уже "сшил" страну. Однако сделал он это географически, горизонтально: он победил почти во всех регионах.

      Но он расколол его вертикально на две большие фракции. Значительная часть активного общества осталась в меньшинстве,
      – отметил общественный деятель.

      Отметим, что сам Валерий Пекар не голосовал за Зеленского.

      Какие шаги должен осуществить Зеленский

      "Ему надо наконец показать команду. Не экспертов и советников, а именно людей, которые будут принимать решения на ключевых должностях. Открыть этот черный ящик, чтобы мы увидели, что там действительно нет монстров. Ведь отсутствие информации может многое породить", – отметил Пекарь. И добавил, что Зеленскому также нужно объявить свою стратегию и планы развития страны.

      Вся его кампания строилась на критике прошлого, недостатках каденции Порошенко, на проколах президентской команды. Теперь надо о будущем: показать людям его картинку и не бояться, что часть избирателей развернется и уйдет,
      – заверил общественный деятель.

      Пекарь также объяснил, почему Зеленский уклонялся от журналистов, от встречи с общественными организациями и от дебатов по существу: его команда боялась, что высказывания четких позиций отвернет каких-то избирателей.

      Ведь все они голосовали за очень разные вещи – кто-то за экономическую свободу, кто на большую социальную защиту. Для кого-то он был проевропейским политиком, а для кого-то – пророссийским. Для кого-то должен обеспечить верховенство права, а для кого-то, наоборот, быстро всех посадить за решетку, отметил эксперт.

      По мнению Пекаря, важно также продемонстрировать свою позицию Западу, то есть иностранным правительствам и международным организациям, на поддержке которых сегодня держится Украина в военном и финансовом планах.

      Если постоянно бояться потерять часть избирателей, можно потерять всех избирателей. Нельзя быть хорошим для всех,
      – подчеркнул он.

      "Все забросали Порошенко, что у него – монологическая коммуникация, он говорит с народом высокопарно, красиво и мало слышит украинцев. То же самое делал кандидат Зеленский, он разговаривал видеороликами. Здесь и угроза: во многих странах, где победили такие несистемные кандидаты , после выборов они продолжили делать то же, что и до них", – подытожил соучредитель гражданской платформы "Новая Страна".

      вибори-2019
      Результаты экзит-пола

      Смотрите полное интервью с Валерием Пекарем:

       

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      Как голосовали во втором туре президентских выборов-2019: главное
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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