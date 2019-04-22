Значна частина активного суспільства залишилася у меншості, – експерт про перемогу Зеленського

Після перемоги у президентських виборах в Україні перед Володимиром Зеленським постане чимало викликів. Зокрема важливо об'єднати українців не лише географічно, але й вертикально. Адже значна частина активного суспільства не підтримала його й залишилася у меншості.

Про це у прямому ефірі розповів громадський діяч та співзасновник громадянської платформи "Нова Країна" Валерій Пекар.

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Про настрої у суспільстві

За його словами, градус ненависті з обох боків на виборах був достатньо високим. Це можна пояснити застосування відповідних кремлівських "методичок". Таке було й на президентських виборах у США й на референдумі щодо виходу Британії з ЄС. Проте, так чи інакше, ми самі винні, що допустили таке.

Тож закликаю всіх наших глядачів прийняти вибір українського народу, навіть якщо він не подобається. А також пробачити всім своїм друзям й рідним та самим попросити пробачення. Кожен з нас має зробити це самостійно, тут Зеленський не допоможе,

– пояснив Пекар.

Він також зазначив, що Зеленський, за словами частини українців, вже "зшив" країну. Проте зробив він це географічно, горизонтально: адже він переміг майже у всіх регіонах.

Але він розколов його вертикально, на дві великі фракції. Значна частина активного суспільства залишилася у меншості,

– наголосив громадський діяч.

Зазначимо, що сам Валерій Пекар не голосував за Зеленського.

Які кроки має здійснити Зеленський

"Йому треба нарешті показати команду. Не експертів та радників, а саме людей, які будуть приймати рішення на ключових посадах. Відкрити цей чорний ящик, щоб ми побачили, що там дійсно немає монстрів. Адже відсутність інформації може багато чого породити", – зазначив Пекар. Й додав, що Зеленському також потрібно оголосити свою стратегію та плани розвитку країни.

Вся його кампанія будувалася на критиці минулого, недоліках каденції Порошенка, на проколах президентської команди. Тепер треба про майбутнє: показати людям його картинку й не боятись, що частина виборців розвернеться й піде,

– запевнив громадський діяч.

Пекар також пояснив, чому Зеленський ухилявся від журналістів, від зустрічі з громадськими організаціями та від дебатів по суті: його команда боялася, що висловлення чітких позицій відверне якихось виборців.

Адже всі вони голосували за дуже різні речі – хтось за економічну свободу, хтось за більший соціальний захист. Для когось він був проєвропейським політиком, а для когось – проросійським. Для когось має забезпечити верховенство права, а для когось, навпаки, швидко всіх посадити за ґрати, зауважив експерт.

На думку Пекаря, важливо також продемонструвати свою позицію Заходу, тобто іноземним урядам й міжнародним організаціям, на підтримці яких сьогодні тримається Україна у військовому та фінансовому планах.

Якщо постійно боятися втратити частину виборців, можна втратити всіх виборців. Не можна бути хорошим для всіх,

– наголосив він.

"Всі закидали Порошенку, що у нього – монологічна комунікація, що він розмовляє з народом пишномовно, красиво й мало чує українців. Те ж саме робив кандидат Зеленський, він розмовляв відеороликами. Тут і є загроза: у багатьох країнах, де перемогли такі несистемні кандидати, після виборів вони продовжили робити те ж, що й до них", – підсумував співзасновник громадянської платформи "Нова Країна".



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