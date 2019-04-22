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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Значна частина активного суспільства залишилася у меншості, – експерт про перемогу Зеленського

      474 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото із відкритих джерел

      Після перемоги у президентських виборах в Україні перед Володимиром Зеленським постане чимало викликів. Зокрема важливо об'єднати українців не лише географічно, але й вертикально. Адже значна частина активного суспільства не підтримала його й залишилася у меншості.

      Про це у прямому ефірі розповів громадський діяч та співзасновник громадянської платформи "Нова Країна" Валерій Пекар.

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      Про настрої у суспільстві

      За його словами, градус ненависті з обох боків на виборах був достатньо високим. Це можна пояснити застосування відповідних кремлівських "методичок". Таке було й на президентських виборах у США й на референдумі щодо виходу Британії з ЄС. Проте, так чи інакше, ми самі винні, що допустили таке.

      Тож закликаю всіх наших глядачів прийняти вибір українського народу, навіть якщо він не подобається. А також пробачити всім своїм друзям й рідним та самим попросити пробачення. Кожен з нас має зробити це самостійно, тут Зеленський не допоможе, 
      – пояснив Пекар.

      Він також зазначив, що Зеленський, за словами частини українців, вже "зшив" країну. Проте зробив він це географічно, горизонтально: адже він переміг майже у всіх регіонах.

      Але він розколов його вертикально, на дві великі фракції. Значна частина активного суспільства залишилася у меншості, 
      – наголосив громадський діяч.

      Зазначимо, що сам Валерій Пекар не голосував за Зеленського.

      Які кроки має здійснити Зеленський

      "Йому треба нарешті показати команду. Не експертів та радників, а саме людей, які будуть приймати рішення на ключових посадах. Відкрити цей чорний ящик, щоб ми побачили, що там дійсно немає монстрів. Адже відсутність інформації може багато чого породити", – зазначив Пекар. Й додав, що Зеленському також потрібно оголосити свою стратегію та плани розвитку країни.

      Вся його кампанія будувалася на критиці минулого, недоліках каденції Порошенка, на проколах президентської команди. Тепер треба про майбутнє: показати людям його картинку й не боятись, що частина виборців розвернеться й піде,
      – запевнив громадський діяч.

      Пекар також пояснив, чому Зеленський ухилявся від журналістів, від зустрічі з громадськими організаціями та від дебатів по суті: його команда боялася, що висловлення чітких позицій відверне якихось виборців.

      Адже всі вони голосували за дуже різні речі – хтось за економічну свободу, хтось за більший соціальний захист. Для когось він був проєвропейським політиком, а для когось – проросійським. Для когось має забезпечити верховенство права, а для когось, навпаки, швидко всіх посадити за ґрати, зауважив експерт.

      На думку Пекаря, важливо також продемонструвати свою позицію Заходу, тобто іноземним урядам й міжнародним організаціям, на підтримці яких сьогодні тримається Україна у військовому та фінансовому планах. 

      Якщо постійно боятися втратити частину виборців, можна втратити всіх виборців. Не можна бути хорошим для всіх,
      – наголосив він.

      "Всі закидали Порошенку, що у нього – монологічна комунікація, що він розмовляє з народом пишномовно, красиво й мало чує українців. Те ж саме робив кандидат Зеленський, він розмовляв відеороликами. Тут і є загроза: у багатьох країнах, де перемогли такі несистемні кандидати, після виборів вони продовжили робити те ж, що й до них", – підсумував співзасновник громадянської платформи "Нова Країна".

      вибори-2019
      Результати екзит-полу

      Дивіться повне інтерв'ю з Валерієм Пекарем:

       

      blog_ava
      Як реагує Захід на результати екзит-полу президентських виборів в Україні
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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