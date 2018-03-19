Как жена президента получила диплом по искусствоведению

Жена президента Украины Марина Порошенко получила диплом по искусствоведению, который позволил ей стать председателем Украинского культурного фонда.

Об этом говорится в расследовании "Должность для первой леди" журналистов программы «Схемы» (совместный проект Радио Свобода и канала "UA:Первый").

В Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Марина Порошенко в 2007 году получила второе высшее образование. Первое – в Киевском медицинском институте.

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В академии, где первая леди получила квалификацию "искусствовед-эксперт", сообщили "Схемам", что она сначала обучалась в форме экстерната, а впоследствии у нее уже было заочное обучение.

Бывшая преподавательница Александра Шпетная рассказала журналистам, что студентку Марину Порошенко на своих уроках она видела редко.

Марина Порошенко вместе с пятью слушателями пришла учиться экстерном. Они у меня были ровно три раза. Они на каждый предмет пришли по разу. Поэтому, как говорят, в своих коллекциях они, наверное, разбираются. А быть экспертами-искусствоведами никто из них, включая Марину Порошенко... Я вообще от нее ни слова не слышала. Пользы от этого такая же, если бы они просто купили диплом. Есть бумажки и все. Поэтому на что она способна, что она знает – можно только догадываться,

– вспомнила Александра Шпетная.

Александра Шпетная – единственная преподавательница, которая вспомнила такую студентку и которую удалось найти "Схемам". Все остальные названные ректором академии, а впоследствии отделом кадров – не вспомнили Марину Порошенко или не преподавали у нее.

В то же время сам ректор академии Василий Монах заверил, что, наоборот, Марина Порошенко не только регулярно ходила на лекции: "Не просто регулярно! Еще и дополнительные занятия просили! Это люди взрослые, мудрые люди", – говорится в материале.

Группа, в которую она входила, состояла всего из четырех студентов – вместе с Мариной Порошенко. В то же время нынешний заведующий кафедрой искусствоведческой экспертизы этой академии Виктор Карпов не смог объяснить, почему была такая небольшая группа. Например, в последнем выпуске магистров на кафедре было 42 студента.

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Кроме того, Карпов рассказал журналистам, что Марине Порошенко не пришлось писать дипломную работу, поскольку не было такого требования в академии к специалистам в тот год выпуска, 2007. Сама Марина Порошенко избежала вопросы про свою студенческую посещаемость: "Я себя чувствую как на допросе. Я в чем-то виновата? Я сейчас не отвечу на этот вопрос, извините".

В соответствии с положением об Украинском культурном фонде, его глава "является специалистом в сфере культуры, имеет безупречную деловую репутацию, высокий общественный авторитет, свободно владеет государственным языком, владеет иностранным языком – одним из официальных языков Совета Европы". Этот фонд Марина Порошенко возглавила в январе 2018 года. На должность ее назначил министр культуры Украины Евгений Нищук. Как сообщила пресс-служба Министерства культуры, за ее кандидатуру единогласно проголосовали все члены Наблюдательного совета фонда.

Это назначение стало "неожиданностью" для самой первой леди.

Для меня это была неожиданность... Я не сразу согласилась на эту должность, понимала ответственность, которая ложится именно на главу наблюдательного совета. Во-вторых, я понимала, какую реакцию это вызовет в обществе... Но я думаю, что мы покажем качественный, прозрачный результат,

– отметила Марина Порошенко через месяц после своего назначения.

"Схемы" в расследовании "Должность для первой леди" также выяснили, что наблюдательный совет Украинского культурного фонда, который единогласно проголосовал за кандидатуру жену президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко на должность председателя этого учреждения, выбрали с нарушениями.

В соответствии с законом об Украинском культурном фонде, двух членов этого совета назначил президент, еще двух – министр культуры, четырех выбирали путем интернет-голосования, и последним, девятым членом является сама Марина Порошенко, по должности. Жена президента – также и председатель наблюдательного совета.

Журналисты выяснили, что интернет-голосование "было не совсем прозрачным", а отдельные положения закона о фонде, что позволяет президенту назначить двух членов наблюдательного совета, два управление Верховной Рады считают такими, что "противоречит Конституции Украины".

Украинский культурный фонд – бюджетное учреждение, которое будет тратить деньги налогоплательщиков на различные культурные проекты. В этом году фонд должен распределить более 200 миллионов гривен. Претендент на финансирование своего культурного проекта – художественный фестиваль или, например, театральная постановка – подает заявку. Ее рассматривает экспертная комиссия фонда. Если заявка на более чем полмиллиона гривен, то решение должен одобрить наблюдательный совет, который теперь возглавляет Марина Порошенко.