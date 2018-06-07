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Телеканал новостей 24 Программы Факты о Климе Житнике
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Как Житник проводил свои первые опыты по экстрагированию лекарственных растений

Факты о Климе Житнике 3 Читати новину українською

Представьте себе Украину XIX века – тусклое мерцание керосиновых ламп, домашние лаборатории, где в порыве вдохновения создавалось неповторимое. Именно в такой атмосфере исследователь Клим Житник проводил свои первые эксперименты по экстрагированию растений.

Дни пролетали в неустанном поиске новых рецептов и технологий. Финансовые затруднения заставила юного Клима Житника покинуть университет и устроиться на местную винокурню.

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Но судьба подбрасывает приятные сюрпризы – новая работа позволила получить ценные советы, узнать много нового о настойках. Также значительно усовершенствовать свое мастерство.

Экстрагирование лекарственных растений довольно кропотливый процесс. Перед тем, как добыть необходимый экстракт, каждое растение должно пройти несколько этапов обработки. Чтобы в совершенстве овладеть этой технологией, Житнику пришлось приложить немало усилий. Пригодились масштабные знания об особенностях растительного царства.


Клим Житник

Исследовательские находки Клима Житника по экстрагированию и мацерации калгана, акации и липы заинтересовали других ученых. Именно благодаря ему такая технология стала широко распространенной среди исследователей того времени.

Больше – смотрите в программе.

Теги: Факты о Климе Житнике наука исследования
Источник: 24 канал
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