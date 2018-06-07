20:30
7 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
21°C 7°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    26°C 18°C
  • неділя
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, 6 червня
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, 6 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Програми Факти про Клима Житника
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Як Житник проводив свої перші досліди з екстрагування лікарських рослин

Факти про Клима Житника 18 Читать новость на русском

Уявіть собі Україну XIX століття – тьмяне мерехтіння гасових ламп, домашні лабораторії, де у пориві натхнення створювалось неповторне. Саме в такій атмосфері дослідник Клим Житник проводив свої перші експерименти з екстрагування рослин.

Дні пролітали у невпинному пошуку нових рецептів та технологій. Фінансова скрута змусила юного Клима Житника покинути університет та влаштуватись на місцеву винокурню.

Читайте також: Як зародилася дружба Клима Житника та Іллі Мечникова

Та доля підкидає приємні сюрпризи – нова робота дала змогу отримати цінні поради, дізнатись багато нового про настоянки. Також значно вдосконалити свою майстерність.

Екстрагування лікарських рослин є доволі кропітким процесом. Перед тим, як добути необхідний екстракт, кожна рослина повинна пройти кілька етапів обробки. Щоб досконало опанувати цю технологію, Житнику довелось докласти неабияких зусиль. У пригоді стали масштабні знання про особливості рослинного царства.


Клим Житник

Дослідницькі знахідки Клима Житника з екстрагування та мацерації калгану, акації та липи зацікавили інших науковців. Саме завдяки йому така технологія стала широко поширеною серед дослідників того часу.

Більше – дивіться у програмі.

Теги: Факти про Клима Житника дослідження наука
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Не потонути в смітті: як в Україні організують ефективну переробку упаковки
сьогодні, 20:02 Не потонути в смітті: як в Україні організують ефективну переробку упаковки
Яніна Ткачук 78
Готівковий курс валют 7 червня: долар та євро невпинно ростуть
сьогодні, 19:30 Готівковий курс валют 7 червня: долар та євро невпинно ростуть
308
Антін Мухарський: Сокиру війни відкопано, і я не збираюсь її заривати
сьогодні, 19:02 Антін Мухарський: Сокиру війни відкопано, і я не збираюсь її заривати
Катерина Петренко 1162
В чем разница между захватом Крыма и вторжением на Донбасс
сьогодні, 18:00 В чем разница между захватом Крыма и вторжением на Донбасс
Павло Казарін 359
Звільнення Данилюка: як зняли міністра фінансів та чому це важливо
сьогодні, 17:30 Звільнення Данилюка: як зняли міністра фінансів та чому це важливо
Євгенія Мазур 1180
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук