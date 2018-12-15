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      Как живет современная VIP-молодежь Крыма: впечатляющие фото и видео

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      Их родители под санкциями или в розыске в Украине, а они живут на "широкую ногу". "Золотая" молодежь Крыма или же шикует на оккупированном полуострове, или же странствует по миру в свое удовольствие. Есть еще другие, которые выбрали политическую карьеру, обожают Путина и российскую оккупацию, и карабкаются вверх по карьерной лестнице.

      В оккупационному "правительстве" Крыма Геннадий Нараев отвечает за экологию и природные ресурсы. Ядовитые выбросы завода "Титан", нехватка воды на полуострове и засоренные курорты – все эти проблемы на плечах "Министра" Нараева. Его разыскивает СБУ в Украине – крымского "министра" обвиняют в госизмене, есть постановление суда о разрешении на его задержание.

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      Старшая из трех дочерей министра Полина является популярной крымской блогершей. На родном полуострове девушка бывает редко. В декабре отдыхала в Париже, где посещала Moulin Rouge, также была в Венеции, Ватикане, Риме и тому подобное.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      У меня не было ложных иллюзий насчет Мулен ружа, я знала, что я иду туда так сказать «для галочки», поэтому и разочарования у меня не былоЭто представление похоже на пьяный сон подростка, в котором каждые пять минут меняются эротические фантазии Спустя час кажется, что ты больше не выдержишь еще одной смены наряда, еще большего количества блесток, перьев и сисек а когда на сцену выбежали пони, это уже не очень то удивило потому что перед этим, женщина в одних трусах топила змей в бассейне (это должно было выглядеть как сексуальный танец, но перепуганный удав все портил) #polinangtravel

      Допис, поширений MGIMO‍ (@polinang)

      Визу Евросоюза Полина получила только со второй попытки и об этом пожаловалась в Instagram.

      До сих пор не могу поверить, что я наконец здесь, ведь в прошлый раз мне не открыли визу, из-за огорчения я расплакалась в посольстве", – написала дочь "министра" экологии в Instagram.

      Дочь Нараева могла получить визу ЕС по российскому паспорту или же по украинскому зарубежному не биометрическому. Этого не исключает бывший представитель президента Украины в Крыму. Девушка публикует в социальных сетях фото из Тайланда, Марокко и Турции, но больше всего фотографий из столицы России. Полина Нараева студентка МГИМО изучает международное финансовое право в свободное время фотографирует московские улицы, еду и книги, которые читает.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      А посоветуйте интересный сериал, вот чтоб не оторваться Надоело каждый вечер по часу выбирать фильм, потом уставать от этого и в итоге ничего не смотреть‍♀️ Я возлагала надежды на новый сериал «Маньяк», но вот мы уже посмотрели половину серий и как-то...никак Возможно дальше сюжет начнет цеплять, но пока что вяленько и даже Эмма Стоун, с похудевшим в два раза Джона Хиллом, не спасают‍♀️ #polinangadvice #polinanglook

      Допис, поширений MGIMO‍ (@polinang)

      Фрунза Мардояна российские СМИ назвали вторым самым богатым человеком полуострова. "Депутат" крымского "парламента" подконтрольного России указал в декларации, что за первые три года аннексии заработал около миллиона долларов. За это время не внес на рассмотрение ни одного проекта закона. Мардоян является владельцем торгового центра в Симферополе, радиостанции и двух телеканалов.

      В Украине Фрунза Мардояна ждут на допрос, Генпрокуратура подозревает его в государственной измене, но его сыну Артему ничего не угрожает. 27-летний депутат "Единой России" ведет здоровый образ жизни – занимается спортивной гимнастикой и играет в большой теннис.

      На фото из открытых источников Артем катается на лыжах в горах, гоняет на мотоцикле, осваивает водные лыжи, управляет вертолетом и летает на экзотическом флайборде и любит спорткары премиум-класса.

      крим
      Артем Мардоян на отдыхе

      крим

      Мардоян управляет вертолетом

      Ранее имел белую Lamborghini Gallardo теперь имеет машину той же марки только классического красного цвета. Цена на такие авто от 100 тысяч до полу миллиона долларов.

      крим
      Мардоян является владельцем Lamborghini Gallardo

      Полный выпуск программы "Крым Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 18:00. Не пропустите!

      Теги: Новости Украины Деньги Украина – Россия Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма СБУ ГПУ
      Источник: 24 канал
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