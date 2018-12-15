Как живет современная VIP-молодежь Крыма: впечатляющие фото и видео

Их родители под санкциями или в розыске в Украине, а они живут на "широкую ногу". "Золотая" молодежь Крыма или же шикует на оккупированном полуострове, или же странствует по миру в свое удовольствие. Есть еще другие, которые выбрали политическую карьеру, обожают Путина и российскую оккупацию, и карабкаются вверх по карьерной лестнице.

В оккупационному "правительстве" Крыма Геннадий Нараев отвечает за экологию и природные ресурсы. Ядовитые выбросы завода "Титан", нехватка воды на полуострове и засоренные курорты – все эти проблемы на плечах "Министра" Нараева. Его разыскивает СБУ в Украине – крымского "министра" обвиняют в госизмене, есть постановление суда о разрешении на его задержание.

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Старшая из трех дочерей министра Полина является популярной крымской блогершей. На родном полуострове девушка бывает редко. В декабре отдыхала в Париже, где посещала Moulin Rouge, также была в Венеции, Ватикане, Риме и тому подобное.

Визу Евросоюза Полина получила только со второй попытки и об этом пожаловалась в Instagram.

До сих пор не могу поверить, что я наконец здесь, ведь в прошлый раз мне не открыли визу, из-за огорчения я расплакалась в посольстве", – написала дочь "министра" экологии в Instagram.

Дочь Нараева могла получить визу ЕС по российскому паспорту или же по украинскому зарубежному не биометрическому. Этого не исключает бывший представитель президента Украины в Крыму. Девушка публикует в социальных сетях фото из Тайланда, Марокко и Турции, но больше всего фотографий из столицы России. Полина Нараева студентка МГИМО изучает международное финансовое право в свободное время фотографирует московские улицы, еду и книги, которые читает.

Фрунза Мардояна российские СМИ назвали вторым самым богатым человеком полуострова. "Депутат" крымского "парламента" подконтрольного России указал в декларации, что за первые три года аннексии заработал около миллиона долларов. За это время не внес на рассмотрение ни одного проекта закона. Мардоян является владельцем торгового центра в Симферополе, радиостанции и двух телеканалов.

В Украине Фрунза Мардояна ждут на допрос, Генпрокуратура подозревает его в государственной измене, но его сыну Артему ничего не угрожает. 27-летний депутат "Единой России" ведет здоровый образ жизни – занимается спортивной гимнастикой и играет в большой теннис.

На фото из открытых источников Артем катается на лыжах в горах, гоняет на мотоцикле, осваивает водные лыжи, управляет вертолетом и летает на экзотическом флайборде и любит спорткары премиум-класса.



Артем Мардоян на отдыхе

Мардоян управляет вертолетом

Ранее имел белую Lamborghini Gallardo теперь имеет машину той же марки только классического красного цвета. Цена на такие авто от 100 тысяч до полу миллиона долларов.



Мардоян является владельцем Lamborghini Gallardo

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