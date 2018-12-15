Як живе сучасна VIP-молодь Криму: вражаючі фото та відео

Їхні батьки під санкціями чи у розшуку в Україні, а вони живуть на "широку ногу". "Золота" молодь Криму або ж шикує на окупованому півострові, або ж мандрує світом у своє задоволення. Є ще інші, які обрали політичну кар'єру, обожнюють Путіна та російську окупацію, і деруться вгору кар'єрною драбиною.

В окупаційному "уряді" Криму Генадій Нараєв відповідає за екологію та природні ресурси. Отруйні викиди заводу "Титан", нестача води на півострові та засмічені курорти – усі ці проблеми на плечах "міністра" Нараєва. Його розшукує СБУ в Україні – кримського "міністра" звинувачують у держзраді, є ухвала суду про дозвіл на його затримання.

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Найстарша з трьох дочок міністра Поліна є популярною кримською блогеркою. На рідному півострові дівчина буває зрідка. У грудні відпочивала у Парижі, де відвідувала Moulin Rouge, також була у Венеції, Ватикані, Римі тощо.

Візу Євросоюзу Поліна отримала тільки з другої спроби і про це поскаржилась в Instagram.

Досі не можу повірити, що я нарешті тут, адже минулого разу мені не відкрили візу, через прикрість я розплакалась у посольстві", – написала донька "міністра" екології в Instagram.

Дочка Нараєва могла отримати візу ЄС за російським паспортом або ж за українським закордонним не біометричним. Цього не виключає колишній представник президента України в Криму. Дівчина публікує у соціальних мережах фото з Тайланду, Марокко та Туреччини, але найбільше світлин зі столиці Росії. Поліна Нараєва студентка МГІМО вивчає міжнародне фінансове право у вільний час фотографує московські вулиці, їжу та книги, які читає.

Фрунза Мардояна російські ЗМІ назвали другою найбагатшою людиною півострова. "Депутат" кримського "парламенту" підконтрольного Росії вказав у декларації, що за перші три роки анексії заробив близько мільйона доларів. За цей час не вніс на розгляд жодного проекту закону. Мардоян є власником торговельного центру у Сімферополі, радіостанції та двох телеканалів.

В Україні Фрунза Мардояна чекають на допит, Генпрокуратура підозрює його у державній зраді, але його сину Артему нічого не загрожує. 27-річний "депутат" "Єдиної Росії" веде здоровий спосіб життя – займається спортивною гімнастикою та грає у великий теніс.

На фото з відкритих джерел Артем катається на лижах у горах, ганяє на мотоциклі, опановує водні лижі, керує вертольотом та літає на екзотичному флайборді та полюбляє спорткари преміум-класу.



Артем Мардоян на відпочинку



Мардоян керує вертольотом

Раніше мав білу Lamborghini Gallardo тепер має машину тієї ж марки тільки класичного червоного кольору. Ціна на такі авто від 100 тисяч до пів мільйона доларів.



Мардоян є власником Lamborghini Gallardo

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