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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Як живе сучасна VIP-молодь Криму: вражаючі фото та відео

      543 Читать новость на русском

      Їхні батьки під санкціями чи у розшуку в Україні, а вони живуть на "широку ногу". "Золота" молодь Криму або ж шикує на окупованому півострові, або ж мандрує світом у своє задоволення. Є ще інші, які обрали політичну кар'єру, обожнюють Путіна та російську окупацію, і деруться вгору кар'єрною драбиною.

      В окупаційному "уряді" Криму Генадій Нараєв відповідає за екологію та природні ресурси. Отруйні викиди заводу "Титан", нестача води на півострові та засмічені курорти – усі ці проблеми на плечах "міністра" Нараєва. Його розшукує СБУ в Україні – кримського "міністра" звинувачують у держзраді, є ухвала суду про дозвіл на його затримання.

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      Найстарша з трьох дочок міністра Поліна є популярною кримською блогеркою. На рідному півострові дівчина буває зрідка. У грудні відпочивала у Парижі, де відвідувала Moulin Rouge, також була у Венеції, Ватикані, Римі тощо. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      У меня не было ложных иллюзий насчет Мулен ружа, я знала, что я иду туда так сказать «для галочки», поэтому и разочарования у меня не былоЭто представление похоже на пьяный сон подростка, в котором каждые пять минут меняются эротические фантазии Спустя час кажется, что ты больше не выдержишь еще одной смены наряда, еще большего количества блесток, перьев и сисек а когда на сцену выбежали пони, это уже не очень то удивило потому что перед этим, женщина в одних трусах топила змей в бассейне (это должно было выглядеть как сексуальный танец, но перепуганный удав все портил) #polinangtravel

      Допис, поширений MGIMO‍ (@polinang)

      Візу Євросоюзу Поліна отримала тільки з другої спроби і про це поскаржилась в Instagram.

      Досі не можу повірити, що я нарешті тут, адже минулого разу мені не відкрили візу, через прикрість я розплакалась у посольстві", – написала донька "міністра" екології в Instagram.

      Дочка Нараєва могла отримати візу ЄС за російським паспортом або ж за українським закордонним не біометричним. Цього не виключає колишній представник президента України в Криму. Дівчина публікує у соціальних мережах фото з Тайланду, Марокко та Туреччини, але найбільше світлин зі столиці Росії. Поліна Нараєва студентка МГІМО вивчає міжнародне фінансове право у вільний час фотографує московські вулиці, їжу та книги, які читає.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      А посоветуйте интересный сериал, вот чтоб не оторваться Надоело каждый вечер по часу выбирать фильм, потом уставать от этого и в итоге ничего не смотреть‍♀️ Я возлагала надежды на новый сериал «Маньяк», но вот мы уже посмотрели половину серий и как-то...никак Возможно дальше сюжет начнет цеплять, но пока что вяленько и даже Эмма Стоун, с похудевшим в два раза Джона Хиллом, не спасают‍♀️ #polinangadvice #polinanglook

      Допис, поширений MGIMO‍ (@polinang)

      Фрунза Мардояна російські ЗМІ назвали другою найбагатшою людиною півострова. "Депутат" кримського "парламенту" підконтрольного Росії вказав у декларації, що за перші три роки анексії заробив близько мільйона доларів. За цей час не вніс на розгляд жодного проекту закону. Мардоян є власником торговельного центру у Сімферополі, радіостанції та двох телеканалів.

      В Україні Фрунза Мардояна чекають на допит, Генпрокуратура підозрює його у державній зраді, але його сину Артему нічого не загрожує. 27-річний "депутат" "Єдиної Росії" веде здоровий спосіб життя – займається спортивною гімнастикою та грає у великий теніс.

      На фото з відкритих джерел Артем катається на лижах у горах, ганяє на мотоциклі, опановує водні лижі, керує вертольотом та літає на екзотичному флайборді та полюбляє спорткари преміум-класу.

      крим
      Артем Мардоян на відпочинку

      крим
      Мардоян керує вертольотом

      Раніше мав білу Lamborghini Gallardo тепер має машину тієї ж марки тільки класичного червоного кольору. Ціна на такі авто від 100 тисяч до пів мільйона доларів.

      крим
      Мардоян є власником Lamborghini Gallardo

      Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:00. Не пропустіть!

      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Анексія Криму Новини Криму Гроші ГПУ СБУ
      Джерело: 24 канал
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