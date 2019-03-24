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      Как звезды шоу-бизнеса поддерживают кандидатов в президенты

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      Пономарев поет под политической силой Тимошенко
      Пономарев поет под политической силой Тимошенко / Фото из открытых источников

      Во время предвыборной кампании кандидаты в президенты массово используют разнообразные методы воздействия на избирателей. Одним из таких методов является привлечение звезд, которые бы могли активно поддерживать политические партии.

      В своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" Виталий Дейнега рассказал, что некоторые украинские звезды за гонорары поддерживали кандидатов в президенты.

      Читайте также: Добровольно или обманом? Кто из звезд присутствовал на форуме Порошенко

      "Эти гонорары за такие концерты по всей стране под флагами политических сил часто выше новогодних. Часть исполнителей была ориентирована на "Партию регионов". Наталья Могилевская на разных кампаниях успела поработать в разных лагерях", – рассказал Виталий Дейнега.

      Тимошенко й могилевська

      Могилевская выступает в поддержку кампании Тимошенко в 2009 году

      Смотрите видео выступления Александра Пономарева, который активно поддерживает Юлию Тимошенко

      Дейнега добавил, что когда формат со звездами себя исчерпал, то их начали включать в списки политсил. Тогда в Верховную Раду попали Руслана Лыжичко, Святослав Вакарчук, Ян Табачник и телеведущая Ольга Герасимьюк.

      Герасим'юк

      Ольга Герасимьюк в Верховной Раде

      Видео полного видеоблога Виталия Дейнеги "Хроники необъявленной войны" за 24 марта 2019

       

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      Теги: Новости Украины Юлия Тимошенко - новости Новости политики Партия регионов Видеоблоги Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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