Как звезды шоу-бизнеса поддерживают кандидатов в президенты

Во время предвыборной кампании кандидаты в президенты массово используют разнообразные методы воздействия на избирателей. Одним из таких методов является привлечение звезд, которые бы могли активно поддерживать политические партии.

В своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" Виталий Дейнега рассказал, что некоторые украинские звезды за гонорары поддерживали кандидатов в президенты.

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"Эти гонорары за такие концерты по всей стране под флагами политических сил часто выше новогодних. Часть исполнителей была ориентирована на "Партию регионов". Наталья Могилевская на разных кампаниях успела поработать в разных лагерях", – рассказал Виталий Дейнега.

Могилевская выступает в поддержку кампании Тимошенко в 2009 году

Смотрите видео выступления Александра Пономарева, который активно поддерживает Юлию Тимошенко

Дейнега добавил, что когда формат со звездами себя исчерпал, то их начали включать в списки политсил. Тогда в Верховную Раду попали Руслана Лыжичко, Святослав Вакарчук, Ян Табачник и телеведущая Ольга Герасимьюк.

Ольга Герасимьюк в Верховной Раде

Видео полного видеоблога Виталия Дейнеги "Хроники необъявленной войны" за 24 марта 2019