Як зірки шоу-бізнесу підтримують кандидатів у президенти

Під час передвиборчої кампанії кандидати у президенти масово використовувати різноманітні методи впливу на виборців. Одним з таких методів є залучення зірок, які б могли активно підтримувати політичні партії.

У своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" Віталій Дейнега розповів, що деякі українські зірки за гонорари підтримували кандидатів у президенти.

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"Ці гонорари за такі концерти по усій країні під прапорами політичних сил часто вищі за новорічні. Частина митців була орієнтована на "Партію регіонів". Наталія Могилевська на різних кампаніях встигла попрацювати в різних таборах," – розповів Віталій Дейнега.



Могилевська виступає в підтримку кампанії Тимошенко у 2009 році

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Дейнега додав, що коли формат із зірками себе вичерпав, то їх почали включати у списки політсил. Тоді до Верховної Ради потрапили Руслана Лижичко, Святослав Вакарчук, Ян Табачник та телеведуча Ольга Герасим'юк.



Ольга Герасим'юк у Верховній Раді

Відео повного відеоблогу Віталія Дейнеги "Хроніки неоголошеної війни" за 24 березня 2019