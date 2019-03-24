17:27
24 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Про що мріє Путін. Ідеальні пенсіонери в Росії
      Вєсті Кремля
      20:05, 23 березня
      Вєсті.UA.Жир: Куди подівся диплом Луценка. Піраміда потреб Киви
      Вєсті.UA
      18:30, 23 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Як зірки шоу-бізнесу підтримують кандидатів у президенти

      933 Читать новость на русском
      Пономарьов співає під політичної силою Тимошенко
      Пономарьов співає під політичної силою Тимошенко / Фото з відкритих джерел

      Під час передвиборчої кампанії кандидати у президенти масово використовувати різноманітні методи впливу на виборців. Одним з таких методів є залучення зірок, які б могли активно підтримувати політичні партії.

      У своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" Віталій Дейнега розповів, що деякі українські зірки за гонорари підтримували кандидатів у президенти. 

      Читайте також: Добровільно чи обманом? Хто з зірок був присутній на форумі Порошенка

      "Ці гонорари за такі концерти по усій країні під прапорами політичних сил часто вищі за новорічні. Частина митців була орієнтована на "Партію регіонів". Наталія Могилевська на різних кампаніях встигла попрацювати в різних таборах," – розповів Віталій Дейнега.

      Тимошенко й могилевська
      Могилевська виступає в підтримку кампанії Тимошенко у 2009 році

      Дивіться відео виступу Олександра Пономарьова, який активно підтримує Юлію Тимошенко

      Дейнега додав, що коли формат із зірками себе вичерпав, то їх почали включати у списки політсил. Тоді до Верховної Ради потрапили Руслана Лижичко, Святослав Вакарчук, Ян Табачник та телеведуча Ольга Герасим'юк.

      Герасим'юк
      Ольга Герасим'юк у Верховній Раді

      Відео повного відеоблогу Віталія Дейнеги "Хроніки неоголошеної війни" за 24 березня 2019

       

      blog_ava
      "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
      сьогодні
      6500
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Відеоблоги Юлія Тимошенко - новини Партія регіонів
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Екс-партнер Вільї та ціль "Баварії": хто такі футболісти збірної Люксембургу
      сьогодні , 16:30 Екс-партнер Вільї та ціль "Баварії": хто такі футболісти збірної Люксембургу
      Михайло Гема 152
      Українські гітари, які підкорили світових музикантів
      сьогодні , 16:00 Українські гітари, які підкорили світових музикантів
      Ukrainer 269
      Президентські вибори: які "брудні" схеми для перемоги використовують кандидати
      сьогодні , 15:00 Президентські вибори: які "брудні" схеми для перемоги використовують кандидати
      Віталій Дейнега 263
      Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      сьогодні , 11:00 Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      Тетяна Мартинюк 1072
      Російські діячі дуже загадково помирають у США, – Le Figaro
      сьогодні , 08:40 Російські діячі дуже загадково помирають у США, – Le Figaro
      Світові Медіа 4413
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук