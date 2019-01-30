Добровільно чи обманом? Хто з зірок був присутній на форумі Порошенка

У вівторок, 29 січня, Петро Порошенко офіційно заявив, що готовий змагатися за право вдруге стати президентом України. Розповідаємо, хто з українських знаменитостей був присутній на форумі та їхні політичні позиції.

Рішення знову брати участь у президентських виборах Порошенко пояснив "почуттям глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими і прийдешніми поколіннями українців". Крім того, він заявив, що хоче зберегти стратегічний курс на Європейський Союз та НАТО.

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Форум мав назву "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом". Захід відвідали низка відомих депутатів від БПП, прем’єр-міністр країни Володимир Гройсман та члени його уряду. Також на форумі чекали на мера Києва Віталія Кличка, однак він потрапив до лікарні через рецидив давньої травми.

Які українські селебрітіз підтримали Порошенка

Окрім політиків та журналістів, на форумі були присутні й низка відомих українців. Зокрема, захід почався з виступу фронтмена гурту "Плач Єремії" Тараса Чубая. Він виконав пісню гурту "Буде нам з тобою що згадати". На задньому фоні при цьому демонстрували світлини українських бійців на Донбасі.

Далі до співака приєдналися лідер гурту "Хорея Козацька" Тарас Компаніченко, Іван Леньо ("Kozak System") та Сергій Фоменко ("Мандри"). Вони виконали "Марш українських націоналістів", відомий як гімн ОУН.



Українські співаки на форумі виконали гімн ОУН

У залі були присутні також Тарас Петриненко, український співак та композитор, автор пісні "Україна", співачка Анжеліка Рудницька та вокаліст гурту "Сонячна машина" Андрій Войтюк.

Крім того, Анжеліка Рудницька зазначила, що їй "подобається, коли люди на форумах не лише хвалять організатора, а й відверто говорять про проблеми".

Акторка Ірма Вітовська, яка також була присутня на заході, на своїй сторінці у Facebook на підтримку Порошенка зазначила, що "зараз обираємо незалежність, свободу і безпеку! А добробут і роботу ми обиратимемо восени!".

Автор низки сатиричних п'єс Лесь Подерев’янський виступив на форумі з лаконічною промовою.

"Є така північна лисичка з білим пухнастим хвостиком. Вона може з'явитися на наших теренах. Так от, щоб вона не з'явилася, принаймні, щоб в неї було менше шансів, я сьогодні тут. Тому що в мене є дочка Настя і онук Тімур. Я все сказав. Слава Україні", – проголосив Подерв’янський.

Дивіться відео виступу Леся Подерев'янського:

Скандал із "фейковим" запрошенням

Однак знайшлися й ті, хто зазначив, що на захід їх "заманили" неправдивим шляхом. Зокрема, про це заявила реперка Альона Савраненко, більш відома під своїм псевдонімом Alyona Alyona. За словами дівчини, вона думала, що це буде конференція з меценатами та спонсорами, які могли б допомогти дитячому садочку.



Пост реперки у Мережі

Проте голова Баришівської РДА Київської області Олег Левченко спростував цю інформацію і пояснив, що виконавиця точно знала, куди їде.

Я особисто передав їй запрошення, без якого на захід її б не пустила охорона. Більше того, завіз її у Києві до місця проведення форуму на власному автомобілі,

– заявив Левченко.

Він також додав, що після форуму вони разом з Alyona Alyona в одному авто поверталися додому, в Баришівку і дорогою обговорювали захід – "говорили і про політику, і про розвиток культури".



Alyona Alyona на форумі

Сама виконавиця зрештою приховала свій пост та, натомість, опублікувала посилання на свій новий трек під назвою "Обіцянки".

Кого ще з артистів обманом використовували в агітації Порошенка? У 2018 році Анастасія Приходько заявила, що її обдурили та без згоди використали у передвиборчій кампанії президента Порошенка. За словами співачки, міністр культури Євген Нищук запропонував їй знятися саме в соціальному відеоролику, проте відео вийшло політичним. Окрім співачки, у піар-ролику знявся Ахтем Сеїтаблаєв, який теж не знав, що відео матиме політичний характер.



Тоді ж співачка подала позов до суду за використання її образу в політичній рекламі без згоди. А пізніше з'явилась у команді іншого кандидата в президенти – Юлії Тимошенко.