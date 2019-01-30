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      Добровольно или обманом? Кто из звезд присутствовал на форуме Порошенко

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      Форум "От Крут до Брюсселя"
      Форум "От Крут до Брюсселя" / Администрация Президента Украины

      Во вторник, 29 января, Петр Порошенко официально заявил, что готов состязаться за право во второй раз стать президентом Украины. Рассказываем, кто из украинских знаменитостей присутствовал на форуме и их политические позиции.

      Решение снова участвовать в президентских выборах Порошенко объяснил "чувством глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев". Кроме того, он заявил, что хочет сохранить стратегический курс на Европейский Союз и НАТО.

      Читайте также: Луценко посетил форум Порошенко, хотя ему это запрещено законом

      Форум назывался "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". Мероприятие посетили ряд известных депутатов от БПП, премьер-министр страны Владимир Гройсман и члены его правительства. Также на форуме ждали мэра Киева Виталия Кличко, однако он попал в больницу из-за рецидива давней травмы.

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      Кроме политиков и журналистов, на форуме присутствовали и ряд известных украинцев. В частности, мероприятие началось с выступления фронтмена группы "Плач Иеремии" Тараса Чубая. Он исполнил песню группы "Будет нам с тобой что вспомнить". На заднем фоне при этом демонстрировали фотографии украинских бойцов на Донбассе.

      Далее к певцу присоединились лидер группы "Хорея Козацька" Тарас Компаниченко, Иван Леньо ("Kozak System") и Сергей Фоменко ("Мандри"). Они исполнили "Марш украинских националистов", известный как гимн ОУН.

      Форум Порошенка

      Украинские певцы на форуме исполнили гимн ОУН

      В зале присутствовали также Тарас Петриненко, украинский певец и композитор, автор песни "Украина", певица Анжелика Рудницкая и вокалист группы "Солнечная машина" Андрей Войтюк.

      Кроме того, Анжелика Рудницкая отметила, что ей "нравится, когда люди на форумах не только хвалят организатора, но и откровенно говорят о проблемах".

      Актриса Ирма Витовская, которая также присутствовала на мероприятии, на своей странице в Facebook в поддержку Порошенко отметила, что "сейчас выбираем независимость, свободу и безопасность! А благосостояние и работу мы будем выбирать осенью!".

      Автор ряда сатирических пьес Лесь Подервянский выступил на форуме с краткой речью.

      "Есть такая северная лисичка с белым пушистым хвостиком. Она может появиться на наших просторах. Так вот, чтобы она не появилась, по крайней мере, чтобы у нее было меньше шансов, я сегодня здесь. Потому что у меня есть дочь Настя и внук Тимур. Я все сказал. Слава Украине", – провозгласил Подервянский.

      Смотрите видео выступления Леся Подеревянского:

      Скандал с "фейковым" приглашением

      Однако нашлись и те, кто отметил, что на Мероприятие их "заманили" ложным путем. В частности, об этом заявила рэперка Алена Савраненко, более известная под своим псевдонимом Alyona Alyona. По словам девушки, она думала, что это будет конференция с меценатами и спонсорами, которые могли бы помочь детскому саду.

      Альона Альона

      Пост рэперки в Сети

      Однако председатель Барышевской РГА Киевской области Олег Левченко опроверг эту информацию и пояснил, что исполнительница точно знала, куда едет.

      Я лично передал ей приглашение, без которого на мероприятие ее не пустила бы охрана. Более того, завез ее в Киеве до места проведения форума на собственном автомобиле,
      – заявил Левченко.

      Он также добавил, что после форума они вместе с Alyona Alyona в одном авто возвращались домой, в Барышевку и по дороге обсуждали мероприятие – "говорили и о политике, и о развитии культуры".

      Альона Альона
      Alyona Alyona на форуме

      Сама исполнительница наконец скрыла свой пост и, вместо этого, опубликовала ссылку на свой новый трек под названием "Обещания".

      Кого еще из артистов обманом использовали в агитации Порошенко?
      В 2018 году Анастасия Приходько заявила, что ее обманули и без согласия использовали в предвыборной кампании президента Порошенко. По словам певицы, министр культуры Евгений Нищук предложил ей сняться именно в социальном видеоролике, однако видео получилось политическим. Кроме певицы, в пиар-ролике снялся Ахтем Сеитаблаев, который тоже не знал, что видео будет иметь политический характер.
      Тогда же певица подала иск в суд за использование ее образа в политической рекламе без согласия. А позже появилась в команде другого кандидата в президенты – Юлии Тимошенко.

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Новости политики LifeStyle
      Источник: 24 канал
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