Завтра украинцы смогут порадоваться теплой погоде. В то же время следует не забыть, выходя во двор, надеть непромокаемые сапоги, ведь, вероятно, на дорогах будут лужи и слякоть.
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Холодно и снежно
Ночью по всей Украине следует ждать заморозков. В среднем температура воздуха "промерзнет" до минус 6 – минус 8 градусов. Также ожидается снег.
Холоднее всего будет на Севере и Востоке. Так, на Черниговщине, Сумщине, Донетчине и Луганщине столбик термометра достигнет 13 градусов мороза и кое-где опустится до минус 17.
Тепло и влажно
Днем ситуация изменится. В украинские области нагрянет внезапное тепло. В среднем температура воздуха прогреется до плюс 3 – плюс 5 градусов. Теплее всего будет на Западе и Юге. Там столбик термометра поднимется до плюс 8 градусов.
Какая погода в областных центрах
Киев – +3…+5
Ужгород – +6...+8
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +3…+5
Ровно – +3…+5
Житомир – +3…+5
Винница – +4..+6
Одесса – +6...+8
Николаев – +6...+8
Херсон – +6...+8
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +1...+3
Сумы – +1...+3
Полтава – +2...+4
Днепр – +4...+6
Запорожье – +5...+7
Донецк – +3...+5
Луганск – +1...+3
Харьков – 0…+2
Погода на 18 января / Фото Укргидрометцентр