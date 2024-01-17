Завтра українці матимуть змогу порадіти теплій погоді. Водночас слід не забути, виходячи на двір, вдягнути непромокальні чоботи, адже, ймовірно, на дорогах будуть калюжі та хляповиці.
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Холодно і сніжно
Вночі по всій Україні слід очікувати заморозків. У середньому температура повітря "промерзне" до мінус 6 – мінус 8 градусів. Також очікується сніг.
Найхолодніше буде на Півночі та Сході. Так, на Чернігівщині, Сумщині, Донеччині та Луганщині стовпчик термометра сягне за 13 градусів морозу і подекуди опуститься аж до мінус 17.
Тепло і волого
Вдень ситуація зміниться. До українських областей нагряне раптове тепло. У середньому температура повітря прогріється до плюс 3 – плюс 5 градусів. Найтепліше буде на Заході та Півдні. Там стовпчик термометра підніметься до плюс 8 градусів.
Яка погода в обласних центрах
Київ – +3…+5
Ужгород – +6...+8
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +3…+5
Рівне – +3…+5
Житомир – +3…+5
Вінниця – +4..+6
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +4...+6
Черкаси – +4...+6
Чернігів – +1...+3
Суми – +1...+3
Полтава – +2...+4
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +1...+3
Харків – 0…+2
Погода на 18 січня / Фото Укргідрометцентр