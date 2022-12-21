Теплую погоду синоптики традиционно обещают на Юге Украины. В Одессе воздух прогреется до +7…+9 градусов, а в Крыму – до +10 градусов.

К теме Плюсовая температура и дожди: в ближайшее время зимы в Украине не будет

Весь день небо на Юге будет облачным с прояснениями. Юго-западный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В западных областях максимально воздух прогреется до +3...+5 градусов. В то же время, на Востоке на 1 – 2 градуса будет холоднее.

Где прогнозируют снег с дождем

В Житомирской области,

Киевской области,

Сумской области,

Черниговской области.

То, что 22 декабря в Украине будет теплая погода, подтвердила и синоптика Наталья Диденко.

В ближайшее время погода в Украине будет преобладать теплая, однако влажная, с периодическими осадками,

– заявила Диденко.

Прогноз погоды на 22 декабря

Ужгород – +2...+4

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +7...+9

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – +2...+4

Чернигов – 0...+2

Суммы – 0...-2

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +5...+7

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +1...+3



Какая будет погода в Украине 22 декабря / Карта Укргидрометцентра