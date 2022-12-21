Найтеплішу погоду синоптики традиційно обіцяють на Півдні України. В Одесі повітря прогріється до +7...+9 градусів, а в Криму – до +10 градусів.
До теми Плюсова температура й дощі: найближчим часом зими в Україні не буде
Увесь день небо на Півдні буде хмарним з проясненнями. Південно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
У західних областях максимально повітря прогріється до +3...+5 градусів. Водночас на Сході на 1 – 2 градуси буде холодніше.
Де прогнозують сніг з дощем
- У Житомирській області,
- Київській області,
- Сумській області,
- Чернігівській області.
Те, що 22 грудня в Україні буде тепла погода, підтвердила і синоптикиня Наталка Діденко.
Найближчим часом погода в Україні переважатиме тепла, проте волога, з періодичними опадами,
– заявила Діденко.
Прогноз погоди на 22 грудня
Ужгород – +2...+4
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +2...+4
Рівне – +2...+4
Житомир – +2...+4
Вінниця – +2...+4
Одеса – +7...+9
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – +2...+4
Чернігів – 0...+2
Суми – 0...-2
Полтава – +2...+4
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +2...+4
Харків – +2...+4
Київ – +1...+3
Яка буде погода в Україні 22 грудня / Карта Укргідрометцентру