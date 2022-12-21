Найтеплішу погоду синоптики традиційно обіцяють на Півдні України. В Одесі повітря прогріється до +7...+9 градусів, а в Криму – до +10 градусів.

До теми Плюсова температура й дощі: найближчим часом зими в Україні не буде

Увесь день небо на Півдні буде хмарним з проясненнями. Південно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

У західних областях максимально повітря прогріється до +3...+5 градусів. Водночас на Сході на 1 – 2 градуси буде холодніше.

Де прогнозують сніг з дощем

У Житомирській області,

Київській області,

Сумській області,

Чернігівській області.

Те, що 22 грудня в Україні буде тепла погода, підтвердила і синоптикиня Наталка Діденко.

Найближчим часом погода в Україні переважатиме тепла, проте волога, з періодичними опадами,

– заявила Діденко.

Прогноз погоди на 22 грудня

Ужгород – +2...+4

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – +2...+4

Чернігів – 0...+2

Суми – 0...-2

Полтава – +2...+4

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4

Київ – +1...+3



Яка буде погода в Україні 22 грудня / Карта Укргідрометцентру