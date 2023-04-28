Наше государство очень велико, поэтому погода отличается в регионах. Собственно, жители центральных, северных и западных областей могут выдохнуть с облегчением 29 апреля и меньше беспокоиться о наличии зонтика при себе.
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Ситуация по регионам
Синоптики предупреждают, что на Востоке да Юге будут временами умеренные, а местами даже шквальные дожди. В частности, речь идет о Херсонской, Днепропетровской и Запорожских областях. Кроме того, на Донбассе и Луганщине возможен местами туман.
На остальной территории – на Севере, Западе и в Центре – без осадков. Вместе с тем известно, что температура ночью будет колебаться от 0 до 6 градусов тепла, а днем от 10 до 15 градусов по Цельсию.
Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, в западных областях – юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду, в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях местами порывы от 15 до 20 метров в секунду,
– говорится в сообщении.
Отдельно вспомним о столице. В Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Также бояться, что будет дождь, жителям сердца нашей страны – не стоит.
Температура в крупнейших городах
- Киев – +13...+15
- Ужгород – +12...+14
- Львов – +12...+14
- Ивано-Франковск – +12...+14
- Тернополь – +11...+13
- Черновцы – +12...+14
- Хмельницкий – +11...+13
- Луцк – +11...+13
- Ровно – +12...+14
- Житомир – +12...+14
- Винница – +12...+14
- Одесса – +13...+15
- Николаев – +14...+16
- Херсон – +14...+16
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +12...+14
- Черкассы – +12...+14
- Чернигов – +12...+14
- Сумы – +12...+14
- Полтава – +12...+14
- Днепр – +13...+15
- Запорожье – +14...+16
- Донецк – +10...+12
- Луганск – +12...+14
- Харьков – +13...+15
Погода по Украине 29 апреля / Карта Укргидрометцентра