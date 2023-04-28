Наше государство очень велико, поэтому погода отличается в регионах. Собственно, жители центральных, северных и западных областей могут выдохнуть с облегчением 29 апреля и меньше беспокоиться о наличии зонтика при себе.

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Ситуация по регионам

Синоптики предупреждают, что на Востоке да Юге будут временами умеренные, а местами даже шквальные дожди. В частности, речь идет о Херсонской, Днепропетровской и Запорожских областях. Кроме того, на Донбассе и Луганщине возможен местами туман.

На остальной территории – на Севере, Западе и в Центре – без осадков. Вместе с тем известно, что температура ночью будет колебаться от 0 до 6 градусов тепла, а днем от 10 до 15 градусов по Цельсию.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, в западных областях – юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду, в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях местами порывы от 15 до 20 метров в секунду,
– говорится в сообщении.

Отдельно вспомним о столице. В Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Также бояться, что будет дождь, жителям сердца нашей страны – не стоит.

Температура в крупнейших городах

  • Киев – +13...+15
  • Ужгород – +12...+14
  • Львов – +12...+14
  • Ивано-Франковск – +12...+14
  • Тернополь – +11...+13
  • Черновцы – +12...+14
  • Хмельницкий – +11...+13
  • Луцк – +11...+13
  • Ровно – +12...+14
  • Житомир – +12...+14
  • Винница – +12...+14
  • Одесса – +13...+15
  • Николаев – +14...+16
  • Херсон – +14...+16
  • Симферополь – +13...+15
  • Кропивницкий – +12...+14
  • Черкассы – +12...+14
  • Чернигов – +12...+14
  • Сумы – +12...+14
  • Полтава – +12...+14
  • Днепр – +13...+15
  • Запорожье – +14...+16
  • Донецк – +10...+12
  • Луганск – +12...+14
  • Харьков – +13...+15


Погода по Украине 29 апреля / Карта Укргидрометцентра