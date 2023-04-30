В первый день недели и в первый день нового месяца несущественные осадки синоптики предусматривают в центральных, восточных и южных областях. Взамен ночью 1 мая в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки, которым присвоили 1 уровень опасности, желтый.
Достойно внимания Какой погоды ждать украинцам в мае: синоптики изумили прогнозом
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Однако уже днем температура воздуха прогреется до комфортных плюсов. Так, например, на Западе Украины столбики термометров будут колебаться в пределах от +13 до +20. При этом в Закарпатской области они не будуть опускаться ниже +18.
Также стоит отметить, что несмотря на теплую погоду за окном на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеговлавинная опасность. Ей присвоили 3 уровень опасности, оранжевый.
Что касается Севера государства, там украинцам стоит ожидать днем температуру от +13, которая максимально местами прогреется до +17. Как и в западных областях, в течение дня там будет переменная облачность.
На Востоке же будет прохладнее. Там столбики термометров от +12 не будут подниматься выше +15. Вместе с небольшими дождями, там прогнозируют и свежий ветер, скорость которого не будет превышать 10 метров в секунду.
На Юге Украины 1 мая по сравнению с предыдущим днем температура воздуха прогреется больше всего. Если 30 апреля там столбики термометров не поднимались выше +15, то в первый день нового месяца они будут колебаться в пределах от +12 до +19.
Температура в крупнейших городах Украины
Киев – +15...+17
Ужгород – +18...+20
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +13...+15
Ровно – +13...+15
Житомир – +13...+15
Винница – +15...+17
Одесса – +16...+18
Николаев – +17...+19
Херсон – +16...+18
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +12...+14
Сумы – +12...+14
Полтава – +12...+14
Днепр – +15...+17
Запорожье – +12...+14
Донецк – +12...+14
Луганск – +13...+15
Харьков – +13...+15
Погода по Украине 1 мая/ Карта Укргидрометцентра