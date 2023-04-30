У перший день тижня та перший день нового місяця несуттєві опади синоптики передбачають у цетральних, східних та південних областях. Натомість вночі 1 травня у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській і Чернігівській областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки, яким присвоїли 1 рівень небезпечності, жовтий.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Однак уже вдень температура повітря прогріється до комфортних "плюсів". Так, наприклад, на Заході України стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +13 до +20. При цьому у Закарпатській області вони не опускатимуться нижче +18.
Також варто зазначити, що попри теплу погоду за вікном на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека. Їй присвоїли 3 рiвень небезпечності, помаранчевий.
Щодо Півночі держави, то там українцям варто очікувати вдень температуру від +13, яка максимально місцями прогріється до +17. Як і в західних областях, впродовж дня там буде мінлива хмарність.
На Сході ж буде прохолодніше. Там стовпчики термометрів від +12 піднімуться найвище до +15. Разом з невеликими дощами там прогнозують і свіжий вітер, швидкість якого не перевищуватиме 10 метрів за секунду.
На Півдні України 1 травня порівняно з попереднім днем температура повітря прогріється найбільше. Якщо 30 квітня там стовпчики термометрів не підіймалися вище +15, то у перший день нового місяця вони коливатимуться в межах від +12 до +19.
Температура в найбільших містах України
Київ – +15...+17
Ужгород – +18...+20
Львів – +14...+16
Івано-Франківськ – +14...+16
Тернопіль – +15...+17
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +13...+15
Луцьк – +13...+15
Рівне – +13...+15
Житомир – +13...+15
Вінниця – +15...+17
Одеса – +16...+18
Миколаїв – +17...+19
Херсон – +16...+18
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +12...+14
Суми – +12...+14
Полтава – +12...+14
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +13...+15
Харків – +13...+15
Погода по Україні 1 травня/ Карта Укргідрометцентру