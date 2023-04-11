Синоптики предупреждают, что в большинстве областей будут дожди. Впрочем, кое-где будет светить солнышко.
Смотрите также В Украину снова суют грозы: в каких областях будет бурлить непогода
Прогноз от Укргидрометцентра
В южной части Украины следует ожидать туман. Ветер будет царить восточный, в западных областях – северный, 7-12 метров в секунду.
Средняя температура по Украине ночью будет 5-10 градусов тепла, в западных областях – 2-7 градусов тепла. Днем ожидают 8-13 градусов тепла.
В южных областях и в Закарпатье воздух прогреется до 16 градусов тепла. Собственно, в Карпатах ночью воздух опустится до нуля, а днем будет 2-7 градусов тепла.
В столице 12 апреля тоже будет лить. Температура по области ночью будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, днем – 8-13 градусов.
Синоптики предупреждают о наводнениях
10 – 13 апреля на Десне в пределах страны продолжится рост уровней воды на 1-20 сантиметров в сутки. Это обусловит затопление поймы, территорий ряда сел, обтопление сел водой и нарушением транспортного соединения с приречными населенными пунктами в:
- Новгород-Северском,
- Корюковском,
- Черниговском,
- Нежинском районах Черниговской области.
В то же время затоплению поймы на реке Снов в Корюковском районе Черниговской области предоставили ІІ уровень опасности.
Кроме того, 11 – 13 апреля на участке Днестра Галич – Залещики будет продолжаться повышение уровня воды на 1,2 – 1,7 метра над текущими отметками, без негативных последствий.
Погода в городах
- Киев – +10…+12
- Ужгород – +12…+14
- Львов – +11…+13
- Ивано-Франковск – +10...+12
- Тернополь – +10...+12
- Черновцы – +10...+12
- Хмельницкий – +9…+11
- Луцк – +11...+13
- Ровно – +10...+12
- Житомир – +10...+12
- Винница – +10...+12
- Одесса – +12...+14
- Николаев – +12...+14
- Херсон – +11...+13
- Симферополь – +11...+13
- Кропивницкий – +13...+15
- Черкассы – +9...+11
- Чернигов – +10...+12
- Сумы – +11...+13
- Полтава – +11...+13
- Днепр – +11...+13
- Запорожье – +12...+14
- Донецк – +11...+13
- Луганск – +10...+12
- Харьков – +11...+13
Погода в Украине по состоянию на 12 апреля / Фото Укргидрометцентр