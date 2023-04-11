Синоптики попереджають, що у більшості областей випадуть дощі. Втім, подекуди світитиме сонечко.
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Прогноз від Укргідрометцентру
У південній частині України слід очікувати туман. Вітер пануватиме східний, у західних областях – північний, 7-12 метрів за секунду.
Середня температура по Україні вночі становитиме 5-10 градусів тепла, у західних областях – 2-7 градусів тепла. Натомість вдень очікують 8-13 градусів тепла.
У південних областях та на Закарпатті повітря прогріється до 16 градусів тепла. Власне, у Карпатах вночі повітря опуститься до нуля, а вдень становитиме 2-7 градусів тепла.
У столиці 12 квітня теж литиме. Температура по області вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, вдень – 8-13 градусів.
Синоптики попереджають про повені
10 – 13 квітня на Десні в межах країни продовжиться ріст рівнів води на 1-20 сантиметрів за добу. Це зумовить затоплення заплави, територій ряду сіл, обтоплення сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у:
- Новгород-Сіверському,
- Корюківському,
- Чернігівському,
- Ніжинському районах Чернігівської області.
Водночас затопленню заплави на річці Снов у Корюківському районі Чернігівської області надали ІІ рівень небезпеки.
Крім того, 11 – 13 квітня на ділянці Дністра Галич – Заліщики продовжуватиметься підвищення рівнів води на 1,2 – 1,7 метра над поточними відмітками, без негативних наслідків.
Погода у містах
- Київ – +10…+12
- Ужгород – +12…+14
- Львів – +11…+13
- Івано-Франківськ – +10...+12
- Тернопіль – +10...+12
- Чернівці – +10...+12
- Хмельницький – +9…+11
- Луцьк – +11...+13
- Рівне – +10...+12
- Житомир – +10...+12
- Вінниця – +10...+12
- Одеса – +12...+14
- Миколаїв – +12...+14
- Херсон – +11...+13
- Сімферополь – +11...+13
- Кропивницький – +13...+15
- Черкаси – +9...+11
- Чернігів – +10...+12
- Суми – +11...+13
- Полтава – +11...+13
- Дніпро – +11...+13
- Запоріжжя – +12...+14
- Донецьк – +11...+13
- Луганськ – +10...+12
- Харків – +11...+13
Погода в Україні станом на 12 квітня / Фото Укргідрометцентр