Синоптики попереджають, що у більшості областей випадуть дощі. Втім, подекуди світитиме сонечко.

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Прогноз від Укргідрометцентру

У південній частині України слід очікувати туман. Вітер пануватиме східний, у західних областях – північний, 7-12 метрів за секунду.

Середня температура по Україні вночі становитиме 5-10 градусів тепла, у західних областях – 2-7 градусів тепла. Натомість вдень очікують 8-13 градусів тепла.

У південних областях та на Закарпатті повітря прогріється до 16 градусів тепла. Власне, у Карпатах вночі повітря опуститься до нуля, а вдень становитиме 2-7 градусів тепла.

У столиці 12 квітня теж литиме. Температура по області вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, вдень – 8-13 градусів.

Синоптики попереджають про повені

10 – 13 квітня на Десні в межах країни продовжиться ріст рівнів води на 1-20 сантиметрів за добу. Це зумовить затоплення заплави, територій ряду сіл, обтоплення сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у:

  • Новгород-Сіверському,
  • Корюківському,
  • Чернігівському,
  • Ніжинському районах Чернігівської області.

Водночас затопленню заплави на річці Снов у Корюківському районі Чернігівської області надали ІІ рівень небезпеки.

Крім того, 11 – 13 квітня на ділянці Дністра Галич – Заліщики продовжуватиметься підвищення рівнів води на 1,2 – 1,7 метра над поточними відмітками, без негативних наслідків.

Погода у містах

  • Київ – +10…+12
  • Ужгород – +12…+14
  • Львів – +11…+13
  • Івано-Франківськ – +10...+12
  • Тернопіль – +10...+12
  • Чернівці – +10...+12
  • Хмельницький – +9…+11
  • Луцьк – +11...+13
  • Рівне – +10...+12
  • Житомир – +10...+12
  • Вінниця – +10...+12
  • Одеса – +12...+14
  • Миколаїв – +12...+14
  • Херсон – +11...+13
  • Сімферополь – +11...+13
  • Кропивницький – +13...+15
  • Черкаси – +9...+11
  • Чернігів – +10...+12
  • Суми – +11...+13
  • Полтава – +11...+13
  • Дніпро – +11...+13
  • Запоріжжя – +12...+14
  • Донецьк – +11...+13
  • Луганськ – +10...+12
  • Харків – +11...+13

Погода в Україні станом на 12 квітняПогода в Україні станом на 12 квітня / Фото Укргідрометцентр