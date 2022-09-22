Почти во всех областях Украины температура воздуха снизится на 2 градуса. Прохладнее всего будет во Львовской области, где температура воздуха будет составлять +9+11 градусов.

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Зато теплее всего будет на Юге. В частности, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях средняя температура будет +14+16.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в пятницу, 23 сентября, в большинстве областей Украины снова будет преобладать влажная погода с периодическими дождями.

Исключение – полоса от Сумщины через Полтавщину, Днепр с районами, Николаевщину, Херсонщину до Крыма. Здесь осадки маловероятны,

– отметила Диденко.

Синоптик добавила, что температура воздуха предполагается невысокой, днем ожидается +10+15 градусов.

"Теплее всего будет в Запорожье, Донецкой, Николаевской областях и в Крыму, +15+19 градусов. В Киеве местами пройдет дождь, в течение дня температура воздуха будет +10+12 градусов", – сообщила она.

Также Наталья Диденко напомнила, что 23 сентября – День осеннего равноденствия. Следовательно, с 23 сентября начинает уменьшаться день, а темное время суток будет преобладать. День будет уменьшаться до 22 декабря.

Какая будет погода в городах Украины 23 сентября

Ужгород – +12...+14

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +11...+13

Винница – +11...+13

Одесса – +14...+16

Николаев – +15...+17

Херсон – +15...+17

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +11...+13

Сумы – +12...+14

Полтава – +12...+14

Днепр – +14...+16

Запорожье – +15...+17

Донецк – +14...+16

Луганск – +13...+15

Харьков – +12...+14

Киев – +11...+13



Прогноз погоды на 23 сентября / Фото Укргидрометцентра.