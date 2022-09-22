Почти во всех областях Украины температура воздуха снизится на 2 градуса. Прохладнее всего будет во Львовской области, где температура воздуха будет составлять +9+11 градусов.
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Зато теплее всего будет на Юге. В частности, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях средняя температура будет +14+16.
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в пятницу, 23 сентября, в большинстве областей Украины снова будет преобладать влажная погода с периодическими дождями.
Исключение – полоса от Сумщины через Полтавщину, Днепр с районами, Николаевщину, Херсонщину до Крыма. Здесь осадки маловероятны,
– отметила Диденко.
Синоптик добавила, что температура воздуха предполагается невысокой, днем ожидается +10+15 градусов.
"Теплее всего будет в Запорожье, Донецкой, Николаевской областях и в Крыму, +15+19 градусов. В Киеве местами пройдет дождь, в течение дня температура воздуха будет +10+12 градусов", – сообщила она.
Также Наталья Диденко напомнила, что 23 сентября – День осеннего равноденствия. Следовательно, с 23 сентября начинает уменьшаться день, а темное время суток будет преобладать. День будет уменьшаться до 22 декабря.
Какая будет погода в городах Украины 23 сентября
Ужгород – +12...+14
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +11...+13
Винница – +11...+13
Одесса – +14...+16
Николаев – +15...+17
Херсон – +15...+17
Симферополь – +16...+18
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +11...+13
Сумы – +12...+14
Полтава – +12...+14
Днепр – +14...+16
Запорожье – +15...+17
Донецк – +14...+16
Луганск – +13...+15
Харьков – +12...+14
Киев – +11...+13
Прогноз погоды на 23 сентября / Фото Укргидрометцентра.