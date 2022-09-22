Майже у всіх областях України температура повітря зменшиться на 2 градуси. Найпрохолодніше буде на Львівщині, де температура повітря складатиме +9+11 градусів.
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Натомість найтепліше буде на Півдні. Зокрема, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині середня температура буде +14+16.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що в п'ятницю, 23 вересня, у більшості областей України знову переважатиме волога погода з періодичними дощами.
Виняток – смуга від Сумщини, через Полтавщину, Дніпро з районами, Миколаївщину, Херсонщину до Криму. Тут опади малоймовірні,
– зазначила Діденко.
Синоптикиня додала, що температура повітря передбачається невисокою, вдень очікується +10+15 градусів.
"Найтепліше буде на Запоріжжі, Донеччині, Миколаївщині та в Криму, +15+19 градусів. У Києві місцями пройде дощ, протягом дня температура повітря становитиме +10+12 градусів", – повідомила вона.
Також Наталка Діденко нагадала, що 23 вересня – День осіннього рівнодення. Відтак, з 23 вересня починає зменшуватися день, тобто, ставати меншим, а темний час доби переважатиме. День зменшуватиметься до 22 грудня.
Якою буде погода у містах України 23 вересня
Ужгород – +12...+14
Львів – +9...+11
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +10...+12
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +11...+13
Луцьк – +10...+12
Рівне – +10...+12
Житомир – +11...+13
Вінниця – +11...+13
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +15...+17
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +16...+18
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +11...+13
Суми – +12...+14
Полтава – +12...+14
Дніпро – +14...+16
Запоріжжя – +15...+17
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +13...+15
Харків – +12...+14
Київ – +11...+13
Прогноз погоди на 23 вересня / Фото Укргідрометцентру