Майже у всіх областях України температура повітря зменшиться на 2 градуси. Найпрохолодніше буде на Львівщині, де температура повітря складатиме +9+11 градусів.

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Натомість найтепліше буде на Півдні. Зокрема, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині середня температура буде +14+16.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що в п'ятницю, 23 вересня, у більшості областей України знову переважатиме волога погода з періодичними дощами.

Виняток – смуга від Сумщини, через Полтавщину, Дніпро з районами, Миколаївщину, Херсонщину до Криму. Тут опади малоймовірні,

– зазначила Діденко.

Синоптикиня додала, що температура повітря передбачається невисокою, вдень очікується +10+15 градусів.

"Найтепліше буде на Запоріжжі, Донеччині, Миколаївщині та в Криму, +15+19 градусів. У Києві місцями пройде дощ, протягом дня температура повітря становитиме +10+12 градусів", – повідомила вона.

Також Наталка Діденко нагадала, що 23 вересня – День осіннього рівнодення. Відтак, з 23 вересня починає зменшуватися день, тобто, ставати меншим, а темний час доби переважатиме. День зменшуватиметься до 22 грудня.

Якою буде погода у містах України 23 вересня

Ужгород – +12...+14

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +10...+12

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +10...+12

Рівне – +10...+12

Житомир – +11...+13

Вінниця – +11...+13

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +15...+17

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +16...+18

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +11...+13

Суми – +12...+14

Полтава – +12...+14

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +13...+15

Харків – +12...+14

Київ – +11...+13



Прогноз погоди на 23 вересня / Фото Укргідрометцентру