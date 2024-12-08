Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода в Украине 9 декабря
Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 9 декабря, будет облачно.
Ночью в западных областях, днем на Правобережье страны и в Крыму умеренные, в юго-западной части местами значительные дожди, а в Карпатах с мокрым снегом. Указывается, что на остальной территории нашей страны будет без осадков.
Также синоптики предупредили, что в Карпатах и на северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.
Ветер в этот день будет восточный, юго-восточный, а его порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 0 – 5 градусов тепла; в южной части ночью 1 – 6 градусов тепла, днем 4 – 9 градусов тепла, в Крыму 11 – 16 градусов,
– говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Температурные показатели в регионах
- Киев +1 – +3
- Ужгород +4 – +6
- Львов +2 – +4
- Ивано-Франковск +2 – +4
- Тернополь +3 – +5
- Черновцы +2 – +4
- Хмельницкий +3 – +5
- Луцк +2 – +4
- Ровно +2 – +4
- Житомир +1 – +3
- Винница +3 – +5
- Одесса +7 – +9
- Николаев +6 – +8
- Херсон +7 – +9
- Симферополь +13 – +15
- Кропивницкий +3 – +5
- Черкассы +3 – +5
- Чернигов +1 – +3
- Сумы +1 – +3
- Полтава +2 – +4
- Днепр +3 – +5
- Запорожье +5 – +7
- Донецк +3 – +5
- Луганск +1 – +3
- Харьков +2 – +4
Погода в Украине на 9 декабря / Фото Укргидрометцентра