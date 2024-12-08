Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода в Україні 9 грудня
Синоптики прогнозують, що у понеділок, 9 грудня, буде хмарно.
Вночі у західних областях, вдень на Правобережжі країни та в Криму помірні, в південно-західній частині місцями значні дощі, а в Карпатах з мокрим снігом. Вказується, що на решті території нашої країни буде без опадів.
Також синоптики попередили, що у Карпатах та на північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер в цей день буде східний, південно-східний, а його пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.
Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 0 – 5 градусів тепла; у південній частині вночі 1 – 6 градусів тепла, вдень 4 – 9 градусів тепла, в Криму 11 – 16 градусів,
– ідеться в повідомленні Укргідрометцентру.
Температурні показники в регіонах
- Київ +1 – +3
- Ужгород +4 – +6
- Львів +2 – +4
- Івано-Франківськ +2 – +4
- Тернопіль +3 – +5
- Чернівці +2 – +4
- Хмельницький +3 – +5
- Луцьк +2 – +4
- Рівне +2 – +4
- Житомир +1 – +3
- Вінниця +3 – +5
- Одеса +7 – +9
- Миколаїв +6 – +8
- Херсон +7 – +9
- Сімферополь +13 – +15
- Кропивницький +3 – +5
- Черкаси +3 – +5
- Чернігів +1 – +3
- Суми +1 – +3
- Полтава +2 – +4
- Дніпро +3 – +5
- Запоріжжя +5 – +7
- Донецьк +3 – +5
- Луганськ +1 – +3
- Харків +2 – +4
Погода в Україні на 9 грудня / Фото Укргідрометцентру