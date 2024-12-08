Коли прийде похолодання й чи посиляться морози вже незабаром, – повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз погоди на картах Укргідрометцентру.

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Похолодання в Україні

Синоптики прогнозували, що 8 грудня на Правобережжі, 9 грудня на Заході, вдень і в більшості південних і центральних областях дощ, у західних – з мокрим снігом. Тим часом на решті території без опадів.

Далі, 10 грудня, в більшості областей переважно дощі. На Півночі й Заході з мокрим снігом.

Також у найближчі 3 доби в північно-східній частині на дорогах місцями ожеледиця. 8 грудня вночі в Україні, вдень на Лівобережжі подекуди пориви південно-східного вітру, 15 – 20 метрів на секунду.

"Температура у південній частині вночі +1 – +6 градусів, вдень +4 – +11, у Криму до +14. На решті території вночі та вдень від -2 до +5 градусів", – зазначили синоптики.

Зауважимо, за орієнтовним прогнозом на картах, 12 грудня температура повітря в Україні може знизитися. Так, вдень понад 10 градусів тепла не буде вже ніде: максимум +5 – +7 на Півдні.

Вночі у більшості областей ще можуть утримуватися невеликі "плюси". Однак, на Заході до -3 градусів.

Погода на 8 і 12 грудня / Скриншоти з Укргідрометцентру

До речі, раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що грудень 2024 року очікується в межах норми, на Півдні температура повітря може бути вищою за неї. Однак, не варто виключати, що в перший місяць зими все ж можливі затоки холоду.

"На сильні морози не розраховуємо. Єдине, що можемо сказати, – друга декада грудня буде з більш динамічними синоптичними процесами. Тобто зараз у нас певний застій, спокій, а далі вже будуть активніше атмосферні фронти надходити", – зазначила Наталія Птуха.