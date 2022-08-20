Как выяснилось, Алексея Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников руководителя Офиса Президента. В ОП уже отреагировали и заверили, что никакой ошибки здесь нет, но и измены тоже.

Подоляк рассказал о должности Арестовича

Как сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, Алексей Арестович действительно не советник Андрея Ермака или кого-либо из его заместителей.

Он так много говорит, что мы сделали его советником сразу всего Офиса. Именно так его должность неизменно называется уже несколько лет: советник Офиса Президента Украины. Каким он официально и является согласно штатному расписанию,

– сообщил Подоляк.

Реакция Арестовича

Сам Алексей Арестович решил ответить на обсуждение своей должности остроумием.

Написал заявление советникам собачки Патрона. Тот в ответ облаял, – написал он на своей странице в фейсбуке.

Напомним, журналисты "Украинской недели" попросили Офис Президента предоставить перечень всех штатных и внештатных советников. В предоставленном списке Алексея Арестовича не было.

Смотрите также – в Крыму начался новый "хлопок": видео