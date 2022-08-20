Як з'ясувалося, Олексія Арестовича немає у списку ані штатних, ані позаштатних радників керівника Офісу Президента. В ОП вже відреагували і запевнили, що жодної помилки тут немає, але й "зради" – теж.

Подоляк розповів про посаду Арестовича

Як повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, Олексій Арестович справді не є радником Андрія Єрмака або будь-кого з його заступників.

Він так багато говорить, що ми зробили його… радником одразу всього Офісу. Саме так його посада незмінно й називається вже декілька років: радник Офісу Президента України. Яким він офіційно і є згідно зі штатним розписом,

– повідомив Подоляк.

Реакція Арестовича

Сам Олексій Арестович вирішив відповісти на обговорення своєї посади дотепом.

Написав заяву до радників собачки Патрону. Той у відповідь обгавкав, – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Нагадаємо, журналісти "Українського тижня" попросили Офіс Президента надати перелік усіх штатних та позаштатних радників. У наданому переліку Олексія Арестовича не було.

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