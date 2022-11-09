14 отбитых атак на Донбассе, в Запорожье уничтожено до 150 врагов: главное из отчета Генштаба

Несмотря на попытки врага продвигаться на нескольких направлениях, ВСУ дают достойный отпор врагу. Только за минувшие сутки наши бойцы отбили 14 атак оккупантов.

Как заявили в свежем обращении Генштаба ВСУ, враг ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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В то же время подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Белогоровка и Новоселовское Луганской области;

и Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Клещиевка, Майорск, Новомихайловка, Опросное, Павловка, Первомайское, Соледарь и Яковлевка Донецкой области.

Враг обстреливает подразделения сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Вражеские обстрелы не утихают

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары российских кафиров подверглись районам более 35 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Что происходит в Беларуси

В настоящее время продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Беларуси. По предварительной информации, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Беларуси в качестве "братской" помощи закупили для нужд личного состава российских оккупантов до 100 комплектов индивидуальных аптечек, разгрузочных жилетов и другой экипировки.

Правоохранительные органы Беларуси ужесточили меры по поиску, выявлению и задержанию граждан с проукраинской позицией или критикуют власть или так называемую специальную военную операцию России в Украине.

ВСУ уничтожают врага

По уточненной информации подтверждено поражение подразделений противника на временно занятой территории Запорожской области. 6 ноября уничтожены 15 единиц военной техники разного типа, ранены и убиты до 150 оккупантов.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 18 ударов. Под поражение попали:

4 взводных опорных пункта,

10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины в разных направлениях сбили 5 беспилотников "Ланцет" и 4 - "Орлан". Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

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