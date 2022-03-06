Какая партизанская война, если эти несчастья Бучу проходят 10 дней, – Арестович о западных СМИ

В издании The Washington Post появилась информация, что американцы не исключают партизанскую войну в Украине против России. Мол, президент Владимир Зеленский будет эвакуирован в Польшу, откуда будет руководить армией.

Из десяти армий, которые есть в России, они ввели в Украину – восемь

Информацию прокомментировал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что Запад имеет право планировать любые варианты, даже самый худший.

К слову В зоне ООС наши военные отбили мощную атаку противника и нанесли ему сокрушительный ущерб

Но, по мнению Арестовича, до вариантов с партизанской войной очень далеко.

Какая партизанская война, если эти российские несчастья Бучу проходят десять дней подряд. Бучу – маленький пригород Киева. Не могут пройти 10 дней. О каком захвате всей Украины идет речь?

– сказал Арестович.

Он сообщил, что из десяти армий, которые есть в России, они ввели в Украину – восемь. Советник главы ОП добавил, что Россия перебрасывает войска из Кавказа, что "для них катастрофа".

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