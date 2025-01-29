В Укргидрометцентре прокомментировали информацию, которую активно распространяют в сети. Пресс-секретарь Наталья Птуха заявила, что в условиях изменения климата почти невозможно делать долгосрочные прогнозы, передает 24 Канал.

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Будут ли морозы до минус 16

По ее словам, пока нельзя наверняка сказать, будут ли морозы до минус 16, или нет. Птуха подчеркнула, что в начале февраля будет наблюдаться тенденция к снижению температуры, возвращение к зимнему характеру погоды.

Ночью температура в пределах 3 – 8 градусов мороза точно будет сохраняться. Будут ли показатели термометра ниже – это можно будет выяснить за дня три до определенной даты.

Напомним, что синоптики прогнозируют среднюю температуру в феврале в пределах от -3 до +2 градусов. Кроме того, они не могут исключить, что весной возможна компенсация за аномальное тепло зимой – прохладная погода с морозами и снегопадами.