В Укргидрометцентре прокомментировали информацию, которую активно распространяют в сети. Пресс-секретарь Наталья Птуха заявила, что в условиях изменения климата почти невозможно делать долгосрочные прогнозы, передает 24 Канал.
Смотрите также Будет ли весна прохладнее из-за теплой зимы
Будут ли морозы до минус 16
По ее словам, пока нельзя наверняка сказать, будут ли морозы до минус 16, или нет. Птуха подчеркнула, что в начале февраля будет наблюдаться тенденция к снижению температуры, возвращение к зимнему характеру погоды.
Ночью температура в пределах 3 – 8 градусов мороза точно будет сохраняться. Будут ли показатели термометра ниже – это можно будет выяснить за дня три до определенной даты.
Напомним, что синоптики прогнозируют среднюю температуру в феврале в пределах от -3 до +2 градусов. Кроме того, они не могут исключить, что весной возможна компенсация за аномальное тепло зимой – прохладная погода с морозами и снегопадами.