Но может ли весной быть "компенсация" за такое аномальное тепло зимой, – в интервью 24 Каналу ответила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Прогноз погоды на весну в Украине

Наталья Птуха отметила, утверждать сейчас, что именно так и будет, нельзя. Впрочем, исключать такой сценарий также не стоит.

Конечно, могут быть какие-то проявления прохладной погоды весной. В принципе, время от времени мы это и наблюдаем. Но говорить, что так будет в этом году, пока не можем,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Также отметила, что в этом месяце температурные значения выше климатической нормы, а по осадкам наоборот – ниже нормы. То есть достаточно сухо, как для января.

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Кстати, метеорологическая весна наступает тогда, когда среднесуточная температура воздуха стабильно несколько дней подряд выше 0 градусов с тенденцией к дальнейшему повышению.