И возможно ли, что сильных морозов вообще не будет этой зимой, – в интервью 24 Каналу ответила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Смотрите также Погода на весну 2025: будут ли морозы и снегопады

Морозы в Украине

Наталья Птуха отметила, что по прогнозам как мировых центров, так и украинских ученых, зимний сезон все же ожидается с колебаниями от плюса до небольшого минуса.

Однако мы сезонная страна и проникновение арктических холодов к нам возможно. Хотя в последние годы оно становится все реже, а если и бывает, то достаточно кратковременное,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Кстати, прошлом году в феврале фиксировали много температурных рекордов. Наталья Птуха ответила, возможно ли, что в этом году также будет высокая температура.

"Учитывая тенденции изменений климата и вообще такие процессы не совсем зимнего характера, февраль может свои сюрпризы для нас принести", – отметила представительница Укргидрометцентра.