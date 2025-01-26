Та чи можливо, що сильних морозів взагалі не буде цієї зими, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Морози в Україні

Наталія Птуха зазначила, що за прогнозами як світових центрів, так і українських науковців, зимовий сезон все ж таки очікується з коливаннями від плюса до невеличкого мінуса.

Однак ми сезонна країна і проникнення арктичних холодів до нас можливе. Хоча останніми роками воно стає дедалі рідшим, а якщо й буває, то досить короткотривале,

– наголосила представниця Укргідрометцентру.

До речі, минулого року в лютому фіксували багато температурних рекордів. Наталія Птуха відповіла, чи можливо, що цьогоріч також буде висока температура.

"З огляду на тенденції змін клімату і взагалі такі процеси не зовсім зимового характеру, лютий може свої сюрпризи для нас принести", – зазначила представниця Укргідрометцентру.