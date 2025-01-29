Та чи може навесні бути "компенсація" за таке аномальне тепло взимку, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Прогноз погоди на весну в Україні

Наталія Птуха зазначила, стверджувати зараз, що саме так і буде, не можна. Втім, виключати такий сценарій також не варто.

Звичайно, можуть бути якісь прояви прохолодної погоди навесні. У принципі, час від часу ми це і спостерігаємо. Але казати, що так буде в цьому році, поки що не можемо,

– наголосила представниця Укргідрометцентру.

Також зауважила, що цього місяця температурні значення вищі за кліматичну норму, а по опадах навпаки – нижче за норму. Тобто досить сухо, як для січня.

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До речі, метеорологічна весна настає тоді, коли середньодобова температура повітря стабільно кілька днів поспіль вища за 0 градусів із тенденцією до подальшого підвищення.