Выходной, 3 августа, выдастся по-настоящему колоритным. Будет все: и грозы, и жара и даже долгожданная прохлада.

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Комфортное тепло/ назойливая жара

По прогнозам синоптиков, средняя температура днем по всей Украине составит 22 – 24 градуса тепла.

Так, в западных областях, температура воздуха будет колебаться от 19 – 25 градусов тепла. В северных областях – от 22 до 26 градусов.

Впрочем, есть регионы, в которых столбик термометра поднимется гораздо выше средних показателей. И этими аутсайдерами станут центральные, южные и восточные области. Так, в Центре воздух прогреется до 28 – 30 градусов тепла, на Юге – от 29 до 33 градусов, а на Востоке – от 29 до 32.

Живительные дожди / неизменная сухость

Кроме подарка в виде умеренных +20, на западные области ждут также кратковременные дожди с грозами. Правда, Запад не станет исключением, где в субботу планируют выпасть осадки. Дожди будут идти на большей части Украины. Не повезет только юго-восточным и восточным областям.

Дождей не прогнозируют для Днепропетровщины, Запорожье, Херсонщины, Харьковщины, Донецкой и Луганской областей.

Погода в областных центрах

Киев +22...+24

Ужгород +23...+25

Львов +21...+23

Ивано-Франковск +23...+25

Тернополь +22...+24

Черновцы +23...+25

Хмельницкий +23...+25

Луцк +19...+21

Ровно +19...+21

Житомир +20...+22

Винница +23...+25

Одесса +31...+33

Николаев +29...+31

Херсон +31..+33

Симферополь +31...+33

Кропивницкий +28...+30

Черкассы +28...+30

Чернигов +23...+25

Сумы +24...+26

Полтава +28...+30

Днепр +29...+31

Запорожье +30...+32

Донецк +30...+32

Луганск +28...+30

Харьков +29...+31

Прогноз погоды на 3 августа / Скриншот