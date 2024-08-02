Вихідний, 3 серпня, видасться по-справжньому колоритним. Буде все: і грози, і спека і навіть довгоочікувана прохолода.

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Комфортне тепло/ настирна спека

За прогнозами синоптиків, середня температура вдень по всій Україні становитиме 22 – 24 градуси тепла.

Так, у західних областях, температура повітря коливатиметься від приємних 19 – 25 градусів тепла. У північних областях – від 22 до 26 градусів.

Втім, є регіони, в яких стовпчик термометра підніметься набагато вище за середні показники. І цими аутсайдерами стануть центральні, південні та східні області. Так, у Центрі повітря прогріється до 28 – 30 градусів тепла, на Півдні – від 29 до 33 градусів, а на Сході – від 29 до 32.

Життєдайні дощі / незмінна сухість

Крім подарунку у вигляді помірних +20, на західні області чекають також короткочасні дощі з грозами. Щоправда, Захід не стане винятком, де у суботу планують випасти опади. Дощитиме на переважній частині України. Не пощастить лише південно-східним та східним областям.

Дощів не прогнозують для Дніпропетровщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Донеччини та Луганщини.

Погода в обласних центрах

Київ +22...+24

Ужгород +23...+25

Львів +21...+23

Івано-Франківськ +23...+25

Тернопіль +22...+24

Чернівці +23...+25

Хмельницький +23...+25

Луцьк +19...+21

Рівне +19...+21

Житомир +20...+22

Вінниця +23...+25

Одеса +31..+33

Миколаїв+29...+31

Херсон +31..+33

Сімферополь +31..+33

Кропивницький +28...+30

Черкаси +28...+30

Чернігів +23...+25

Суми +24...+26

Полтава +28...+30

Дніпро +29...+31

Запоріжжя +30...+32

Донецьк +30...+32

Луганськ +28...+30

Харків +29...+31

Прогноз погоди на 3 серпня / Скриншот