Вихідний, 3 серпня, видасться по-справжньому колоритним. Буде все: і грози, і спека і навіть довгоочікувана прохолода.
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Комфортне тепло/ настирна спека
За прогнозами синоптиків, середня температура вдень по всій Україні становитиме 22 – 24 градуси тепла.
Так, у західних областях, температура повітря коливатиметься від приємних 19 – 25 градусів тепла. У північних областях – від 22 до 26 градусів.
Втім, є регіони, в яких стовпчик термометра підніметься набагато вище за середні показники. І цими аутсайдерами стануть центральні, південні та східні області. Так, у Центрі повітря прогріється до 28 – 30 градусів тепла, на Півдні – від 29 до 33 градусів, а на Сході – від 29 до 32.
Життєдайні дощі / незмінна сухість
Крім подарунку у вигляді помірних +20, на західні області чекають також короткочасні дощі з грозами. Щоправда, Захід не стане винятком, де у суботу планують випасти опади. Дощитиме на переважній частині України. Не пощастить лише південно-східним та східним областям.
Дощів не прогнозують для Дніпропетровщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Донеччини та Луганщини.
Погода в обласних центрах
- Київ +22...+24
- Ужгород +23...+25
- Львів +21...+23
- Івано-Франківськ +23...+25
- Тернопіль +22...+24
- Чернівці +23...+25
- Хмельницький +23...+25
- Луцьк +19...+21
- Рівне +19...+21
- Житомир +20...+22
- Вінниця +23...+25
- Одеса +31..+33
- Миколаїв+29...+31
- Херсон +31..+33
- Сімферополь +31..+33
- Кропивницький +28...+30
- Черкаси +28...+30
- Чернігів +23...+25
- Суми +24...+26
- Полтава +28...+30
- Дніпро +29...+31
- Запоріжжя +30...+32
- Донецьк +30...+32
- Луганськ +28...+30
- Харків +29...+31
Прогноз погоди на 3 серпня / Скриншот