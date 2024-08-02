Вихідний, 3 серпня, видасться по-справжньому колоритним. Буде все: і грози, і спека і навіть довгоочікувана прохолода.

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Комфортне тепло/ настирна спека

За прогнозами синоптиків, середня температура вдень по всій Україні становитиме 22 – 24 градуси тепла.

Так, у західних областях, температура повітря коливатиметься від приємних 19 – 25 градусів тепла. У північних областях – від 22 до 26 градусів.

Втім, є регіони, в яких стовпчик термометра підніметься набагато вище за середні показники. І цими аутсайдерами стануть центральні, південні та східні області. Так, у Центрі повітря прогріється до 28 – 30 градусів тепла, на Півдні – від 29 до 33 градусів, а на Сході – від 29 до 32.

Життєдайні дощі / незмінна сухість

Крім подарунку у вигляді помірних +20, на західні області чекають також короткочасні дощі з грозами. Щоправда, Захід не стане винятком, де у суботу планують випасти опади. Дощитиме на переважній частині України. Не пощастить лише південно-східним та східним областям.

Дощів не прогнозують для Дніпропетровщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Донеччини та Луганщини.

Погода в обласних центрах

  • Київ +22...+24
  • Ужгород +23...+25
  • Львів +21...+23
  • Івано-Франківськ +23...+25
  • Тернопіль +22...+24
  • Чернівці +23...+25
  • Хмельницький +23...+25
  • Луцьк +19...+21
  • Рівне +19...+21
  • Житомир +20...+22
  • Вінниця +23...+25
  • Одеса +31..+33
  • Миколаїв+29...+31
  • Херсон +31..+33
  • Сімферополь +31..+33
  • Кропивницький +28...+30
  • Черкаси +28...+30
  • Чернігів +23...+25
  • Суми +24...+26
  • Полтава +28...+30
  • Дніпро +29...+31
  • Запоріжжя +30...+32
  • Донецьк +30...+32
  • Луганськ +28...+30
  • Харків +29...+31

погода

Прогноз погоди на 3 серпня / Скриншот