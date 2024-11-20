Еще ноябрь, но, кажется, зима постепенно начала вытеснять осень. Ей не терпится наконец-то воцариться самой, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометеоцентр.

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Ощутимое похолодание

По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха, как днем, так и ночью в Украине составит 0 – 2 градуса тепла, хотя еще день назад она колебалась в пределах 9 – 11 градусов тепла в световые сутки. Умеренный дождь и мокрый снег также накроет немало регионов. Лишь дождь без снега обещают для южных областей, а также Запорожья, Днепропетровщины, Кировоградщины, Харьковщины, Полтавщины, Донетчины и Луганщины. Без осадков четверг пройдет для большинства западных областей.

По всей Украине температура днем упадет на несколько градусов. Средний показатель на Западе составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, на Севере – от нуля до 2 градусов тепла. Центральные регионы будут отличаться разной температурой от нуля до 11 градусов тепла. На Юге столбик термометра будет колебаться от 7 до 17 градусов тепла, а на Востоке – от 9 до 16.

Какая погода в областных центрах

Киев 0..+2

Ужгород +1..+3

Львов -1..+1

Ивано-Франковск -1..+1

Тернополь -1..+1

Черновцы -1..+1

Хмельницкий -1..+1

Луцк -1..+1

Ровно -1..+1

Житомир 0..+2

Винница 0..+2

Одесса +7...+9

Николаев +10...+12

Херсон +13...+15

Симферополь +15...+17

Кропивницкий +9...+11

Черкассы +3...+5

Чернигов 0..+2

Сумы +7...+9

Полтава +9...+11

Днепр +9...+11

Запорожье +13...+15

Донецк +14...+16

Луганск +13...+15

Харьков +12...+14

Прогноз погоды на 21 ноября / Фото Укргидрометеоцентр

Синоптики предупреждают об угрозе