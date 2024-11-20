Еще ноябрь, но, кажется, зима постепенно начала вытеснять осень. Ей не терпится наконец-то воцариться самой, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометеоцентр.

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Ощутимое похолодание

По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха, как днем, так и ночью в Украине составит 0 – 2 градуса тепла, хотя еще день назад она колебалась в пределах 9 – 11 градусов тепла в световые сутки. Умеренный дождь и мокрый снег также накроет немало регионов. Лишь дождь без снега обещают для южных областей, а также Запорожья, Днепропетровщины, Кировоградщины, Харьковщины, Полтавщины, Донетчины и Луганщины. Без осадков четверг пройдет для большинства западных областей.

По всей Украине температура днем упадет на несколько градусов. Средний показатель на Западе составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, на Севере – от нуля до 2 градусов тепла. Центральные регионы будут отличаться разной температурой от нуля до 11 градусов тепла. На Юге столбик термометра будет колебаться от 7 до 17 градусов тепла, а на Востоке – от 9 до 16.

Какая погода в областных центрах

  • Киев 0..+2
  • Ужгород +1..+3
  • Львов -1..+1
  • Ивано-Франковск -1..+1
  • Тернополь -1..+1
  • Черновцы -1..+1
  • Хмельницкий -1..+1
  • Луцк -1..+1
  • Ровно -1..+1
  • Житомир 0..+2
  • Винница 0..+2
  • Одесса +7...+9
  • Николаев +10...+12
  • Херсон +13...+15
  • Симферополь +15...+17
  • Кропивницкий +9...+11
  • Черкассы +3...+5
  • Чернигов 0..+2
  • Сумы +7...+9
  • Полтава +9...+11
  • Днепр +9...+11
  • Запорожье +13...+15
  • Донецк +14...+16
  • Луганск +13...+15
  • Харьков +12...+14

погода

Прогноз погоды на 21 ноября / Фото Укргидрометеоцентр

Синоптики предупреждают об угрозе

  • 21 ноября в Украине, кроме западных и большинства северных областей, порывы ветра будут 17 – 22 метра в секунду.
  • В Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью значительный дождь и мокрый снег. В Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях днем значительный дождь.
  • В западных, большинстве северных и Винницкой областях на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
  • Погодные условия приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.