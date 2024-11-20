Ще листопад, але, здається, зима поступово розпочала витісняти осінь. Їй не терпиться нарешті запанувати самій, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометеоцентр.

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Відчутне похолодання

За прогнозами синоптиків, середня температура повітря, як вдень, так і вночі в Україні становитиме нуль – 2 градуси тепла, хоча ще день тому вона коливалася в межі 9 – 11 градусів тепла у світлову добу. Помірний дощ і мокрий сніг також накриє чимало регіонів. Лише дощ без снігу обіцяють для південних областей, а також Запоріжжя, Дніпропетровщини, Кіровоградщини, Харківщини, Полтавщини, Донеччини і Луганщини. Без опадів четвер пройде для більшості західних областей.

По всій Україні температура вдень впаде на кілька градусів. Середній показник на Заході становитиме від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, на Півночі – від нуля до 2 градусів тепла. Центральні регіони вирізнятимуться різною температурою від нуля до 11 градусів тепла. На Півдні стовпчик термометра коливатиметься від 7 до 17 градусів тепла, а на Сході – від 9 до 16.

Яка погода в обласних центрах

Київ 0..+2

Ужгород +1..+3

Львів -1..+1

Івано-Франківськ -1..+1

Тернопіль -1..+1

Чернівці -1..+1

Хмельницький -1..+1

Луцьк -1..+1

Рівне -1..+1

Житомир 0..+2

Вінниця 0..+2

Одеса +7...+9

Миколаїв +10...+12

Херсон +13...+15

Сімферополь +15...+17

Кропивницький +9...+11

Черкаси +3...+5

Чернігів 0..+2

Суми +7..+ 9

Полтава +9...+11

Дніпро +9...+11

Запоріжжя +13...+15

Донецьк +14...+16

Луганськ +13...+15

Харків +12...+14

Прогноз погоди на 21 листопада / Фото Укргідрометеоцентр

Синоптики попереджають про загрозу