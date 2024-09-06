В разговоре с 24 Каналом политолог Олег Саакян оценил действия и заявления стран, которые изъявили желание вступить в группу стран БРИКС. Напомним, что в январе к союзу присоединились Иран, Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

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Какие мотивы стран присоединиться к БРИКС

Подобные заявления Болгарии не что иное, как заигрывание с антибрюссельскими и пророссийскими настроениями, которые достаточно сильны. По мнению политолога, ничего серьезного за этим не стоит. Из Европейского Союза Болгария не будет выходить, ведь для нее это станет социально-экономической катастрофой.

Азербайджан подал заявку через два дня после визита Владимира Путина. Очевидно, они сыграли, потому что Армения сказала, что ей с Россией не по пути и Путин решил быстренько переиграть.

Турция имеет торговую цель. Для них это логистический коридор и связка тюркского мира. Впрочем, не стоит различать внешнеполитическую позицию Турции и Азербайджана, поскольку она часто согласована.

К слову, политолог Максим Джигун считает, что желание Реджепа Эрдогана вступить в БРИКС является сигналом странам Запада, которые не смогли сохранить стремление Турции двигаться к интеграции с ЕС.

Представляет ли БРИКС конкуренцию для G7

Политолог объяснил, действительно ли G7 теряет свои позиции, поскольку если посчитать капиталы стран, входящих в БРИКС, то они стали больше.

Я бы не сказал, что G7 теряет свои позиции, потому что это разная природа организации. Противовес БРИКС так и не удается,

– отметил Саакян.

G7 – это политическое объединение стран, которые объединены ценностно и на базе общего представления о миропорядке. Поэтому часто критикуют нынешний миропорядок, что он западноориентированный – создан на Западе для мира.

В G7 собрались страны, которые заинтересованы в сохранении миропорядка основанного на международном праве, либеральных ценностях, открытости и тому подобное. Экономика является второстепенным признаком их объединения. Их вес и влиятельность частично строится на экономике, но объединяются они не этим,

– подчеркнул политолог.

БРИКС – это чисто геоэкономическая организация, политического там не удалось. Страны не объединены ни ценностно, ни политически, ни представлениями о будущем мира. Они неспособны консенсусно принимать решения по острым или сложным политическим вопросам.

Это очень негомогенная организация. Чем больше она разрастается, тем на фасад она будет выглядеть более масштабной, рынок более объемный, но с точки зрения возможности принимать решения, она будет деградировать,

– добавил Саакян.

Лидерство в БРИКС уже достаточно давно у России перехватил Китай. На сегодня это китайский проект, а не российский. Поэтому приняли решение, что политический союз с БРИКС не получается и соответственно будут делать из него исключительно торговый. Изменение подхода и парадигмы, ради чего этот союз будет существовать, привело к тому, что целый ряд стран решил присоединиться.