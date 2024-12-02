В то же время немецкое издание написало, что цель визита немецкого канцлера – узнать, "к чему готов" Президент Украины относительно мирных переговоров с Россией. В эфире 24 Канала экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сказал, действительно ли Шольц сейчас прощупывает почву и пытаться выяснить, на какие уступки готова Украина, или все же цель этого визита совсем другая.

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"Есть моменты, которые нельзя проговорить по телефону"

По мнению экс-сотрудника СБУ, цель визита Шольца в Украину – начало мирных переговоров.

В феврале в Германии состоятся выборы. Шансы Шольца не очень большие, однако, возможно, таким визитом и проактивной позицией он надеется заработать себе дополнительные баллы в Германии. Чтобы показать, что он, мол, постоянно выступал за мирный диалог, помогал Украине, подталкивал две страны к мирным переговорам,

– сказал Ступак.

По данным издания Bild, в "строго конфиденциальной беседе" Шольц хочет понять, как Зеленский оценивает ситуацию в Украине и на какие условия мира готово украинское общество.

Я думаю, что действительно могут быть определенные моменты, которые нельзя проговорить по телефону, поэтому надо приехать и договориться, какие позиции Украина железобетонно не может допустить, на что может закрыть глаза и тому подобное. Есть разные тактики мирных переговоров, возможно, Шольц хочет это проговорить,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Кроме военной части, еще есть гражданский вектор и послевоенное восстановление. В частности, как развивать украинскую экономику, восстанавливать энергетические предприятия после завершения войны. В Германии есть большой опыт и много технологических предприятий, которые могут помочь Украине восстановить поврежденные мощности.

К тому же даже после окончания войны Украина еще годами будет покупать западную технику, восстанавливать свои собственные запасы для того, чтобы противостоять возможному будущему вторжению со стороны России.

К слову, западные СМИ сообщают, что эту поездку Шольц запланировал после победы Дональда Трампа на выборах президента США и хотел успеть встретиться с президентом Украины до инаугурации Трампа в январе. Также напомним, что этот визит происходит именно после того, когда Шольц поговорил с Владимиром Путиным.