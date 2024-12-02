Водночас німецьке видання написало, що мета візиту німецького канцлера – дізнатися, "до чого готовий" Президент України щодо мирних перемовин з Росією. В етері 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак сказав, чи справді Шольц зараз промацує ґрунт й намагатися з'ясувати, на які поступки готова Україна, чи все ж таки мета цього візиту зовсім інша.

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"Є моменти, які не можна проговорити телефоном"

На думку ексспівробітника СБУ, мета візиту Шольца до України – початок мирних перемовин.

У лютому в Німеччині відбудуться вибори. Шанси Шольца не дуже великі, однак, можливо, таким візитом й проактивною позицією він сподівається заробити собі додаткові бали в Німеччині. Щоб показати, що він, мовляв, постійно виступав за мирний діалог, допомагав Україні, підштовхував дві країни до мирних перемовин,

– мовив Ступак.

За даними видання Bild, у "суворо конфіденційній бесіді" Шольц хоче зрозуміти, як Зеленський оцінює ситуацію в Україні та на які умови миру готове українське суспільство.

Я думаю, що дійсно можуть бути певні моменти, які не можна проговорити телефоном, тому треба приїхати й домовитися, які позиції Україна залізобетонно не може допустити, на що може закрити очі тощо. Є різні тактики мирних перемов, можливо, Шольц хоче це проговорити,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

Окрім військової частини, ще є цивільний вектор та післявоєнна відбудова. Зокрема, як розвивати українську економіку, відновлювати енергетичні підприємства після завершення війни. У Німеччини є великий досвід та багато технологічних підприємств, які можуть допомогти Україні відновити пошкоджені потужності.

До того ж навіть після закінчення війни Україна ще роками купуватиме західну техніку, відновлюватиме свої власні запаси для того, щоб протистояти можливому майбутньому вторгненню з боку Росії.

До слова, західні ЗМІ повідомляють, що цю поїздку Шольц запланував після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США і хотів встигнути зустрітися з президентом України до інавгурації Трампа в січні. Також нагадаємо, що цей візит відбувається саме після того, коли Шольц поговорив із Владіміром Путіним.