Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Какова ситуация на админгранице Днепропетровской области?

За последние 3 недели активные бои происходили на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях. Трегубов отметил, что на первых двух – настоящее обострение. Добавил, что это элемент летней кампании и давления, на который оккупанты, дали основные усилия в последнее время.

"Особенно Покровское направление, особенно их попытка зайти между Покровском и Константиновкой", – рассказал представитель ОСГВ "Хортица".

Виктор Трегубов подчеркнул, что оккупационное войско теряет большое количество личного состава, прежде всего, пехоты, для того, чтобы занять как можно больше территории на Покровском направлении к востоку от Покровска. Цель захватчиков – зацепиться там хоть за какие-то населенные пункты.

По словам представителя, на Новопавловском направлении это выглядит как попытка зацепиться за населенные пункты в административном пограничье Донецкой и Днепропетровской областей.

Представитель ОСГВ "Хортица" объяснил, что идея агрессора заключается в том, чтобы продемонстрировать хоть какое-то "реальное присутствие" в Днепропетровской области. Чтобы все заявления, которые звучат уже почти в течение месяца, имели какое-то фактическое подтверждение.

Не просто в виде там что-то фабриковали, отсняли, флаг где-то и подмахнули локацию. А чтобы можно было туда завезти российских журналистов и показывать им этот большой триумф,

– отметил Трегубов.

Также подчеркнул, что на это идет большой личный ресурс оккупантов.