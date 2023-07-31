Об этом 24 Каналу рассказал сержант роты ударных БпЛА и артиллерийской разведки 92 ОМБр Олесь Маляревич. Он добавил, что россияне бросают в "топку" новые подразделения и перебрасывают с других участков фронта.

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Инициатива и преимущество на стороне ВСУ

Для врага Бахмут – это своеобразный Сталинград. Город-крепость россияне захватывали долго и не считаясь с собственными потерями. Теперь оккупанты оказались в ловушке собственного пиара, поэтому не могут покинуть Бахмут.

Я могу с уверенностью сказать, что инициатива и преимущество сейчас полностью на стороне Вооруженных Сил в районе Бахмута. Двигаемся с левого и правого флангов, специальные подразделения точечно работают и в самом городе,

– сказал Маляревич.

Украинские бойцы на Бахмутском направлении шаг за шагом, метр за метром двигаются и освобождают наши территории от российской оккупации.

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Какие силы оккупантов сосредоточены в районе Бахмута

Сейчас оккупанты затыкают дыры на фронте тем, что имеют и рядом. Также россияне вынуждены перебрасывать на Бахмут новые подразделения, потому что он сжирает все силы и технику противника.

Это сейчас говорят, что там солянка, а если посмотреть 10 дней назад, там были серьезные кадровые подразделения, спецназовцы и танковая дивизия. Они понесли потери и пошли на восстановление,

– отметил сержант роты ударных БпЛА.

На Бахмутском направлении, как заметил Маляревич, российская армия использует профессиональные подразделения, но привлекает еще и все имеющиеся ресурсы.

Ситуация на фронте