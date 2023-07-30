Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Ранее он сказал, что россияне уже не смогут выйти из Бахмута.

"На Бахмутском направлении ситуация практически без изменений – за исключением Андреевки. В районе села ВСУ продвинулись вперед на более чем километр. Теперь Клещиевка фактически полуокружена – с севера и юга", – отметил Жданов.



Какая ситуация в районе Клещиевки и Андреевки / Скриншот DeepStateMAP

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты вынужденно отошли с позиций в районе Андреевки.

Слово за украинской артиллерией

Клещиевка оказалась в огненном мешке, поэтому находящийся в селе российский десант может попасть в котел. Этих оккупантов могут заменить на мобилизованных, которых России совсем не жалко.

"Если оккупанты действительно проведут ротацию, и туда зайдут регулярные части, укомплектованные мобилизованными, освобождение Клещиевки станет вопросом следующей недели", – констатировал Жданов.

Что происходит на Бахмутском направлении: смотрите видео

Более того, на этот участок фронта уже передали кассетные боеприпасы, которыми можно будет накрыть большие площади и нанести серьезные потери россиянам.

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